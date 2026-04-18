“Súper El Niño” en Argentina: cómo podría cambiar el clima y por qué recomiendan cautela con los pronósticos

Científicos especializados en meteorología advirtieron por la intensificación de uno de los fenómenos climáticos más conocidos de la Tierra. El primero en alertar fue Daniel Swain en X. “Todo apunta cada vez más a un fenómeno de El Niño significativo, incluso fuerte o muy fuerte”, publicó. Según su informe, hay un 22% de probabilidades de que se produzca un “súper El Niño” intenso para agosto de 2026.