“Súper El Niño” en Argentina: cómo podría cambiar el clima y por qué recomiendan cautela con los pronósticos
Mientras expertos debaten si se tratará de un evento moderado o de un fenómeno sin precedentes, la transición desde La Niña pone en alerta a la comunidad científica internacional por su posible impacto en el clima global.
Resumen para apurados
- Expertos debaten en Argentina la llegada de un 'Súper El Niño' este invierno por el fin de La Niña, pidiendo cautela ante los pronósticos mientras analizan su posible magnitud.
- El fenómeno alteraría lluvias y temperaturas globales. Mientras algunos prevén catástrofes como en 1998 o 2015, otros sugieren un evento de intensidad moderada pero preocupante.
- La comunidad científica espera datos firmes para junio. Se advierte que, por el calentamiento global, un Niño moderado hoy tendría impactos más severos que uno fuerte del pasado.
Los pronósticos de las últimas semanas alertan sobre un cambio inminente. Con el fin de la Niña, El Niño empieza a acercarse cada vez más. Pero esta vez, diferentes fuentes meteorológicas concluyeron que el fenómeno podría llegar magnificado, al punto tal de producir cambios climáticos en todo el mundo. Especialistas recomiendan mantener la calma y atender a los pronósticos oficiales antes de alarmarse.
Científicos especializados en meteorología advirtieron por la intensificación de uno de los fenómenos climáticos más conocidos de la Tierra. El primero en alertar fue Daniel Swain en X. “Todo apunta cada vez más a un fenómeno de El Niño significativo, incluso fuerte o muy fuerte”, publicó. Según su informe, hay un 22% de probabilidades de que se produzca un “súper El Niño” intenso para agosto de 2026.
Desde el Washington Post, coincidió con Swain el meteorólogo Ben Noll, y habló de cambios en diferentes aspectos que condicionan la vida humana. Hizo referencia a la ocurrencia de alteraciones en las regiones, la magnitud y la periodicidad con que se darían sequías, inundaciones, olas de calor y huracanes alrededor del mundo.
Qué pasaría realmente con un “súper El Niño”
Aunque el Washington Post afirmó que el impacto de un “Súper El Niño” podría ser catastrófico en el mundo, desde el portal Meteored se hicieron algunas salvedades. “Conviene bajar un cambio antes de hablar de ‘Súper El Niño’”, sostuvieron en un artículo del sitio web. Es que, según el sitio, aún no se compartieron datos que respalden la teoría de semejante cambio.
Se estima que un “Súper El Niño” ocurre cada década o década y media. Sin embargo, para Meteored, “los modelos actuales indican un evento de intensidad moderada a fuerte, sin alcanzar la categoría súper” de los episodios registrados entre 1996/98 y 2015/16. Anticiparon que los indicadores fiables podrían registrarse recién a partir de junio, cuando el otoño esté terminando.