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¿Cuándo dejará de llover en Tucumán? El dato clave que anticipa el Servicio Meteólogico Nacional para los próximos días

El agua llegó a la capital y a Yerba Buena, generando complicaciones y zonas anegadas.

LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.
Hace 39 Min

La gran pregunta que se hacen todos los tucumanos es cuándo dejará de llover. En las últimas jornadas, las precipitaciones volvieron a afectar a distintas zonas de la provincia. Esta tarde, pasadas las 19, el agua llegó a la capital y Yerba Buena, generando complicaciones y zonas anegadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo inestable continuará durante los próximos días.

Se espera un miércoles marcado por los chaparrones y las lloviznas durante la mañana y la tarde. La mínima será de 18°C y la máxima de 26°C. 

Para el jueves, en tanto, se anticipa una jornada parcialmente nublada con lluvias aisladas hacia la tarde. La mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.

El viernes, finalmente, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. La mínima será de 19°C y la máxima de 27°C, lo que marcaría una mejora en las condiciones del tiempo.

¿Fin d semana pasado por agua?

El informe del SMN adelanta que para el sábado a la tarde-noche se esperan lluvias aisladas, con una máxima de 27°C. Mientras que para el domingo, el panorama se repetiría y la máxima sería de 25°C.

LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.
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