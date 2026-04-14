¿Cuándo dejará de llover en Tucumán? El dato clave que anticipa el Servicio Meteólogico Nacional para los próximos días

La gran pregunta que se hacen todos los tucumanos es cuándo dejará de llover. En las últimas jornadas, las precipitaciones volvieron a afectar a distintas zonas de la provincia. Esta tarde, pasadas las 19, el agua llegó a la capital y Yerba Buena, generando complicaciones y zonas anegadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo inestable continuará durante los próximos días.