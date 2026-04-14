¿Cuándo dejará de llover en Tucumán? El dato clave que anticipa el Servicio Meteólogico Nacional para los próximos días

La gran pregunta que se hacen todos los tucumanos es cuándo dejará de llover. En las últimas jornadas, las precipitaciones volvieron a afectar a distintas zonas de la provincia. Esta tarde, pasadas las 19, el agua llegó a la capital y Yerba Buena, generando complicaciones y zonas anegadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo inestable continuará durante los próximos días.
Se espera un miércoles marcado por los chaparrones y las lloviznas durante la mañana y la tarde. La mínima será de 18°C y la máxima de 26°C.
Para el jueves, en tanto, se anticipa una jornada parcialmente nublada con lluvias aisladas hacia la tarde. La mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.
El viernes, finalmente, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. La mínima será de 19°C y la máxima de 27°C, lo que marcaría una mejora en las condiciones del tiempo.
¿Fin d semana pasado por agua?
El informe del SMN adelanta que para el sábado a la tarde-noche se esperan lluvias aisladas, con una máxima de 27°C. Mientras que para el domingo, el panorama se repetiría y la máxima sería de 25°C.