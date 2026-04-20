Lluvias en Tucumán: el balance del temporal dejó mucha agua, pero sin evacuados

Tras las lluvias del domingo, Defensa Civil informó que la situación en la provincia es estable. El dato más impactante se dio en El Rodeo, con 154 mm acumulados en apenas tres horas. Aunque se registraron vientos de 45 km/h y caída de agua en gran parte del territorio -destacándose Santa Rosa (75 mm) y Burruyacú (60 mm)-, no se reportaron viviendas inundadas.