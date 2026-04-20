Lluvias en Tucumán: el balance del temporal dejó mucha agua, pero sin evacuados

Tras las lluvias del domingo, Defensa Civil informó que la situación en la provincia es estable. El dato más impactante se dio en El Rodeo, con 154 mm acumulados en apenas tres horas. Aunque se registraron vientos de 45 km/h y caída de agua en gran parte del territorio -destacándose Santa Rosa (75 mm) y Burruyacú (60 mm)-, no se reportaron viviendas inundadas.
La única complicación vial de relevancia ocurrió en la ruta 38 (La Cocha), por agua en la calzada. La alerta meteorológica ha cesado y no se esperan nuevos frentes de tormenta hasta el miércoles.
A pesar del volumen de agua, la línea de emergencias 103 no reportó ingresos de agua en domicilios.
El fenómeno comenzó con ráfagas de viento de 45 km/h en el sur (La Cocha y Graneros) y se desplazó hacia el noreste después de las 20, afectando principalmente a Burruyacú, Leales y Cruz Alta.
Otros registros de lluvia
-Santa Rosa: 75 mm
- Burruyacú: 60 mm
- Mujer Muerta: 55 mm
- Famaillá: 51 mm