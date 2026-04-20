El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse y traerán un leve descenso de la temperatura

Sobre lo sucedido anoche, Brito destacó que "las tormentas más significativas se dieron en La Cocha, con un acumulado de 57 milímetros, que provocó que el agua escurriera por la ruta 38, en la zona de la Invernada. En el este de la capital se registraron tormentas fuertes, con un acumulado de 35 a 40 mm. El resto fueron lluvias más localizadas".