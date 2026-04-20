El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse y traerán un leve descenso de la temperatura

Resumen para apurados
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
El frente lluvioso que ingresó anoche a la provincia y provocó fuerte tormentas localizadas se quedará sobre la región y el pronóstico del tiempo anticipa precipitaciones persistentes hasta el jueves. Para hoy, se espera que la máxima llegue hasta los 22 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la semana comenzó con el cielo cubierto y una temperatura mínima de 18 °C. La humedad fue del 100% y en algunas zonas se registraron bancos de neblina.
"El pronóstico a mediano plazo muestra que el frente frío se quedará estacionado en el norte argentino. Hay chances de lluvias y lloviznas para hoy y hasta el jueves", explicó el observador meteorológico, Cristofer Brito, durante una entrevista concedida a "La mañana empieza aquí", el noticiero matutino de LG Play.
Sobre lo sucedido anoche, Brito destacó que "las tormentas más significativas se dieron en La Cocha, con un acumulado de 57 milímetros, que provocó que el agua escurriera por la ruta 38, en la zona de la Invernada. En el este de la capital se registraron tormentas fuertes, con un acumulado de 35 a 40 mm. El resto fueron lluvias más localizadas".
Si bien la temperatura subirá algunos grados con el paso de las horas, el cielo continuará cubierto y las precipitaciones, aunque aislada, se extenderán también durante la tarde. La máxima llegaría a los 22 °C, advirtió el SMN.
Ya entrada la noche, la temperatura se contraerá hasta los 18 °C, en horas que seguirán marcadas por la inestabilidad, con lluvias débles que se extenderán durante la madrugada.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Además de pronosticar lluvias para el martes, el miércoles y el jueves, Brito dijo además que "van a bajar las temperaturas pero no será tan abrupto, con máximas de 15 °C y 18 °C".
Recién el viernes el cielo podría despejarse levemente mientras que la temperatura llegaría a los 22 °C, una tendencia que se repetiría el sábado y el domingo.
Para el martes y el miércoles se esperan condiciones climáticas similares, aunque con neblinas por la mañana y algunas lloviznas por la tarde. A partir del jueves podrían mejorar, aunque la máxima sería de apenas 19 °C. El viernes saldría levemente el sol, con una máxima que no superaría los 17 °C.