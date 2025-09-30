Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luego de la intensa lluvia que afectó a la capital tucumana, el centro de la ciudad comenzó a recuperar la calma y la circulación se normaliza, aunque persiste la llovizna y la humedad. En este contexto, Luis Lobo Chaklián se refirió en LA GACETA al funcionamiento de los canales y las tareas preventivas que se ejecutan para evitar inundaciones.
“En líneas generales, los canales se han portado muy bien gracias a la limpieza y mantenimiento realizados, aunque seguimos atentos a algunos puntos críticos, como calle Jujuy o Bolivia, donde la acumulación de agua puede ser mayor de lo habitual”, explicó.
Obras y prevención en marcha
El funcionario destacó que, además de la limpieza, se están ensanchando canales para que la evacuación del agua sea más rápida. “El primer programa importante fue el relevamiento integral de la ciudad con un sistema de alquimetría que nos permitirá proyectar obras específicas en las zonas más complicadas”, indicó.
Entre los proyectos prioritarios mencionó el barrio 360 Viviendas al sur, donde ya se realizaron limpiezas y próximamente se instalarán nuevas alcantarillas para mejorar el drenaje.
Chaklián explicó que estas obras forman parte de un plan integral de ingeniería urbana, que incluye la búsqueda de financiamiento internacional para construir un colector fundamental en calle Panamá, destinado a derivar el exceso de agua hacia el río Salí.
“Nos estamos dedicando plenamente a estas tareas y, aunque llevan tiempo, hemos mejorado significativamente la capacidad de evacuación de la ciudad”, concluyó el secretario.