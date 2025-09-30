Secciones
Política

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El secretario de Obras Públicas destacó que se están ejecutando trabajos estratégicas para prevenir anegamientos en los sectores más críticos de la ciudad.

Hace 1 Hs

Luego de la intensa lluvia que afectó a la capital tucumana, el centro de la ciudad comenzó a recuperar la calma y la circulación se normaliza, aunque persiste la llovizna y la humedad. En este contexto, Luis Lobo Chaklián se refirió en LA GACETA al funcionamiento de los canales y las tareas preventivas que se ejecutan para evitar inundaciones.

“En líneas generales, los canales se han portado muy bien gracias a la limpieza y mantenimiento realizados, aunque seguimos atentos a algunos puntos críticos, como calle Jujuy o Bolivia, donde la acumulación de agua puede ser mayor de lo habitual”, explicó.

Obras y prevención en marcha

El funcionario destacó que, además de la limpieza, se están ensanchando canales para que la evacuación del agua sea más rápida. “El primer programa importante fue el relevamiento integral de la ciudad con un sistema de alquimetría que nos permitirá proyectar obras específicas en las zonas más complicadas”, indicó.

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Entre los proyectos prioritarios mencionó el barrio 360 Viviendas al sur, donde ya se realizaron limpiezas y próximamente se instalarán nuevas alcantarillas para mejorar el drenaje.

LA GACETA FOTOS DE ANA LÍA JARAMILLO LA GACETA FOTOS DE ANA LÍA JARAMILLO

Chaklián explicó que estas obras forman parte de un plan integral de ingeniería urbana, que incluye la búsqueda de financiamiento internacional para construir un colector fundamental en calle Panamá, destinado a derivar el exceso de agua hacia el río Salí.

“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

“Nos estamos dedicando plenamente a estas tareas y, aunque llevan tiempo, hemos mejorado significativamente la capacidad de evacuación de la ciudad”, concluyó el secretario.

Temas Luis Lobo Chaklián
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Elisa Carrió dijo que a Luis Caputo le gusta firmar acuerdos con el FMI, pero nunca los cumple

Elisa Carrió dijo que a Luis Caputo le gusta firmar acuerdos con el FMI, pero nunca los cumple

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
3

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
4

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
6

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Más Noticias
Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Comentarios