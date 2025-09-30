Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luego de la intensa lluvia que afectó a la capital tucumana, el centro de la ciudad comenzó a recuperar la calma y la circulación se normaliza, aunque persiste la llovizna y la humedad. En este contexto, Luis Lobo Chaklián se refirió en LA GACETA al funcionamiento de los canales y las tareas preventivas que se ejecutan para evitar inundaciones.