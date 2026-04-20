La inflación en Argentina transita a una velocidad del 2,5% mensual

El dato de inflación de marzo dejó un sabor amargo a la administración del presidente Javier Milei. El índice volvió a acelerarse y alcanzó el 3,4%, anotando el décimo mes consecutivo al alza. El número se ubicó por encima del consenso del mercado, que anticipaba un aumento en la zona del 3%. Así, el primer trimestre cierra con una inflación acumulada del 9,4% y la interanual asciende a 32,6%, detalla GMA Capital.
Varios factores anticipaban un mes complejo. Marzo suele ser algo más elevado por su propia dinámica estacional, en tanto la vuelta a clases (Educación registró una suba del 12,1%) y el cambio de temporada en indumentaria (+3,1%) tienden a atizar la nominalidad. Sin embargo, esta vez se sumaron dos factores adicionales: combustibles y carnes. El aumento en el precio del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente, se tradujo en una suba de las naftas del 7,1% (promedio ponderado regional), aportando 0,3 punto porcentual al índice. Las carnes por su parte contribuyeron con 0,8 punto adicional, tras un avance del 7%. Excluyendo ambos rubros de la medición, la inflación habría sido del 2,8%, según GMA.
Si bien una parte sigue explicándose por factores puntuales, la inflación subyacente ya corre a una “velocidad crucero” del 2,5%, por encima de los mínimos del año pasado, dice por su parte Invecq Consultora Económica. Aunque en abril se cortaría la racha de aceleración inflacionaria observada desde mayo, retomándose el sendero de desinflación, lo más probable es que 2026 culmine con una inflación similar a la de 2025.
El IPC Nacional subió 3,4% en marzo, consolidando 10 meses consecutivos de aceleración desde el piso de 1,5% registrado en mayo de 2025. Los precios minoristas acumulan así un alza promedio de 9,4% en el primer trimestre del año, por encima del 8,6% del mismo período de 2025.
Entre las divisiones, “Educación” encabezó las subas (12,1%), seguida por “Transporte” (4,1%) y “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (3,7%). Sin embargo, la mayor incidencia correspondió a “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (+3,4%), que explicó casi el 30% de la variación mensual, con “Carnes y derivados” nuevamente como protagonista (+7%). En términos de categorías, “Regulados” fue la de mayor incremento (5,1%), lo que traccionó a los servicios hacia una suba de 4,2%, frente al 3% de los bienes, detalla la consultora. La inflación Núcleo, por su parte, continuó escalando: de 2,6% en enero trepó a 3,1% en febrero y 3,2% en marzo, llevando el promedio móvil de tres meses al 3% -equivalente a un 42% anualizado-.
“La aceleración de los últimos meses no es alarmante, pero tampoco debe minimizarse. Aunque en gran parte refleja shocks puntuales -tarifas, carnes y combustibles-, la Núcleo, incluso depurada del efecto carne, también muestra una tendencia creciente desde los mínimos de 2025”, expresa el reporte de la firma que dirige el economista Esteban Domecq.
El mes pasado se señalaba que el principal reto del Gobierno era evitar efectos de segunda vuelta vía paritarias y contratos. Hoy ese desafío luce más arduo: la erosión del poder adquisitivo se profundiza, lo que presionará las negociaciones salariales al alza, considera Invecq.
Lo que viene
Con todo, hacia adelante la inflación debería retomar su senda descendente. Una demanda interna todavía débil y una política monetaria contractiva presionarán a la baja (de hecho, el IPC Invecq ya registra una desaceleración en las primeras semanas de abril). De esta manera, 2026 cerraría con una inflación similar a la de 2025, en la zona del 30%, lejos del 10,1% presupuestado por el Gobierno nacional, finaliza la consultora.
Asimetrías en dólares
Los ingresos de los argentinos tiene notorias asimetrías según la zona del país donde residen, ya que mientras en la Ciudad de Buenos Aires se perciben U$S 25 diarios, en provincias del norte no se alcanzan los U$S 9, según Focus Market. El ingreso individual promedio en Argentina es de U$S 671 medido al tipo de cambio oficial. Esta cifra ubica al país por encima de Bolivia (U$S 607) y Paraguay (U$S 598).
Ingresos per cápita
El mayor ingreso per cápita familiar se detecta en CABA con U$S 762,34. El podio lo completan dos provincias patagónicas: Tierra del Fuego (U$S 635,52) y Neuquén (U$S 610,75). En el extremo opuesto, La Rioja (U$S 247,20), Chaco (US$255,74) y Formosa (U$S 266,65) registran los ingresos más bajos, apenas un tercio de lo percibido en la zona metropolitana, dice el informe de Focus Market.