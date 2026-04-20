La inflación en Argentina transita a una velocidad del 2,5% mensual

Entre las divisiones, “Educación” encabezó las subas (12,1%), seguida por “Transporte” (4,1%) y “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (3,7%). Sin embargo, la mayor incidencia correspondió a “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (+3,4%), que explicó casi el 30% de la variación mensual, con “Carnes y derivados” nuevamente como protagonista (+7%). En términos de categorías, “Regulados” fue la de mayor incremento (5,1%), lo que traccionó a los servicios hacia una suba de 4,2%, frente al 3% de los bienes, detalla la consultora. La inflación Núcleo, por su parte, continuó escalando: de 2,6% en enero trepó a 3,1% en febrero y 3,2% en marzo, llevando el promedio móvil de tres meses al 3% -equivalente a un 42% anualizado-.