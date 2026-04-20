Avance de la inflación: ¿cuánto perdió el poder adquisitivo del salario?

Si se hace un análisis comparativo del poder adquisitivo en relación al de 2017, último nivel alto de los últimos años, se tiene que un empleado privado formal tuvo una merma del orden del 20%, es decir que entre ese momento y la actualidad ha perdido aproximadamente la quinta parte del poder adquisitivo. Si la comparación de poder adquisitivo se hace con un empleado público, tanto nacional como provincial, se tiene que el poder adquisitivo actual es alrededor de un 35% inferior al del año 2017. En este caso, la pérdida fue equivalente a la tercera parte.