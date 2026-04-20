Avance de la inflación: ¿cuánto perdió el poder adquisitivo del salario?

En los últimos 27 meses la pérdida acumulada por un empleado privado formal equivale al 6% de la pérdida total acumulada en los últimos 98 meses. En el caso del empleado público promedio nacional y provincial, la pérdida de los últimos 27 meses explica el 21% de la pérdida total de los últimos 98 meses. Estos datos surgen de un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz
En febrero los salarios privados registrados (2,4%) crecieron menos que la inflación mensual (2,9%). Lo mismo sucedió en el sector público que creció 2,3% nominal (0,6% los nacionales y 2,9% los provinciales). En términos interanuales, es decir la comparación entre febrero de 2025 e igual mes de este año, la inflación fue del 33,1%. Si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia una caída del sector público provincial (-2,1%) y una mayor caída del sector público nacional (-8,8%). En el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del -4,1%, detalla el economista cordobés.
Si se hace un análisis comparativo del poder adquisitivo en relación al de 2017, último nivel alto de los últimos años, se tiene que un empleado privado formal tuvo una merma del orden del 20%, es decir que entre ese momento y la actualidad ha perdido aproximadamente la quinta parte del poder adquisitivo. Si la comparación de poder adquisitivo se hace con un empleado público, tanto nacional como provincial, se tiene que el poder adquisitivo actual es alrededor de un 35% inferior al del año 2017. En este caso, la pérdida fue equivalente a la tercera parte.
Realidad del momento actual
Dado que las pérdidas anteriores reflejan la realidad del momento actual en comparación con la de 2017, resulta importante acumular las pérdidas de los últimos 98 meses, dado que esa ha sido la situación en todos los meses, fundamenta.
Así, acota Argañaraz, un empleado privado formal perdió en 98 meses el equivalente a 16,2 salarios mensuales del año 2017 (alrededor de un año y cuatro meses). Un empleado público promedio (incluye nacional y provincial) perdió el equivalente a 21,8 salarios mensuales del año 2017 (casi dos años).
Respecto de noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados reales se encuentran 3,5% debajo (datos de febrero de 2026).
Por su parte, los del sector público están un 18,3% abajo en términos reales, con la distinción que los nacionales hoy son 37,2% inferiores y los provinciales un 10,3% menores. Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales iniciaron una tendencia alcista hasta agosto de 2025, mes a partir del cual volvieron a desmejorar, indica el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Nuevamente, resulta importante acumular las pérdidas de los últimos 27 meses, de modo tal de una cuantía de la incidencia de los últimos dos años en la pérdida total de los últimos ocho años. Un empleado privado formal perdió algo menos de un salario mensual promedio de 2017 en los últimos 27 meses.