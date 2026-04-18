El salario cede en la batalla contra la inflación

El índice de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró en febrero un incremento de 2,4% mensual, una cifra que vuelve a ubicarse por debajo de la inflación del período, que fue de 2,9%. Así, los ingresos volvieron a perder frente al avance de los precios. De acuerdo con el informe oficial, el crecimiento de los sueldos estuvo impulsado por aumentos de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado, que volvió a mostrar una dinámica más acelerada respecto del empleo formal. En términos acumulados, los salarios subieron 5% en lo que va del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 35,8% (frente a inflación acumulada de 33,1% en el mismo período), con desempeños dispares entre los distintos segmentos del mercado laboral.
Al desagregar los datos, el índice del sector registrado mostró una suba más moderada. Dentro de este grupo, los salarios del sector privado formal crecieron 1,6% mensual, mientras que los del sector público avanzaron 2,3% en febrero. En el detalle del empleo estatal, se observaron diferencias: el subsector nacional registró un aumento de apenas 0,6%, mientras que el nivel provincial mostró una mejora más significativa de 2,9%.
El dato más llamativo volvió a estar en el segmento no registrado. Los salarios informales aumentaron 4,6% en febrero y acumulan una suba interanual de 75,1%, muy por encima del resto de los sectores y de la evolución de los precios, indica un reporte de TN.com. Sin embargo, este comportamiento responde en parte al rezago estadístico habitual del indicador, que capta variaciones de meses anteriores. Aun así, muestra una tendencia de recomposición de ingresos tras el fuerte deterioro previo.
Con estos números, los salarios continúan sin lograr ganarle a la inflación en el corto plazo. Aunque en la comparación interanual los ingresos totales todavía se ubican por encima del aumento de precios, la dinámica mensual muestra un rezago persistente, especialmente entre los empleados formales.
La evolución desigual entre sectores -con los informales creciendo más rápido que los registrados- también expone las tensiones del mercado laboral y las dificultades para sostener una recuperación homogénea del poder adquisitivo.
La informalidad afecta de distinta manera en las principales zonas urbanas de la Argentina. En el caso de Tucumán, los consultores señalan que esa es la principal causa de que el salario promedio sea relativamente bajo respecto de varias provincias con características socioeconómicas similares. Según los últimos datos del Indec, la informalidad laboral alcanzó el 49,4% en el cuarto trimestre de 2025: unas 145.000 personas trabajan sin aportes para la jubilación, sin cobertura y con alta inestabilidad en el aglomerado urbano Gran Tucumán-Tafí Viejo.
Problema estructural
“Pero este no es solo un problema laboral. Si (casi) uno de cada dos trabajadores está fuera del sistema, la pregunta ya no es coyuntural. Es un problema estructural: ¿qué tipo de desarrollo estamos generando si no logra incluir a la mitad de su fuerza laboral?”, plantea el economista Raúl García.
Según el consultor, una economía con este nivel de informalidad refleja:
• Baja productividad en amplios sectores.
• Dificultades para escalar empresas.
• Un sistema institucional que no logra integrar al conjunto.
La informalidad no solo afecta a quienes la padecen. También limita el crecimiento: menos recaudación; menor acceso al crédito; menor inversión y menor capacidad de planificación.
Según el economista, tan preocupante como el nivel de la informalidad es su persistencia en el tiempo. En el período que va del cuarto trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2025 la informalidad en el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo está por encima de la tasa general de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). “La evidencia muestra que la informalidad no solo es elevada, sino persistente y estructural. La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿puede una economía desarrollarse plenamente si la mitad de su fuerza laboral permanece fuera del sistema?”, interroga García.
A los bajos ingresos y a la creciente informalidad laboral se suma la caída del empleo. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y enero pasado, se redujo la cantidad de empleadores en 24.180 casos (más de 30 por día).
• En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 5.899 empleadores.
• En término relativos, el sector más afectado también es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 14,9% en el total de empleadores.
• En el mismo período, se perdieron 290.123 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3%), casi 366 puestos por día.
• El sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 86.108 trabajadores.
• En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-17,8%).
• En el sector de trabajadores en casas particulares (empleadas domésticas) se perdieron 27.056 puestos de trabajo registrados, casi 36 casos por día.
Endeudamiento familiar: en el Congreso promueven un sistema de refinanciación
En el Congreso nacional se analiza un proyecto que promueve la refinanciación de las deudas familiares. El disparador ha sido un informe que señala que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los tres meses, lo que representa un crecimiento del 45% (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024. Con ingresos que recién empiezan a recuperarse, el estrés financiero se hace visible. La micro no contradice la mejora macro, pero sí le pone un límite: sin una recuperación más firme de ingresos y confianza, el equilibrio sigue siendo frágil, advierte un reporte de GMA Capital.