El salario cede en la batalla contra la inflación

El índice de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró en febrero un incremento de 2,4% mensual, una cifra que vuelve a ubicarse por debajo de la inflación del período, que fue de 2,9%. Así, los ingresos volvieron a perder frente al avance de los precios. De acuerdo con el informe oficial, el crecimiento de los sueldos estuvo impulsado por aumentos de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado, que volvió a mostrar una dinámica más acelerada respecto del empleo formal. En términos acumulados, los salarios subieron 5% en lo que va del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 35,8% (frente a inflación acumulada de 33,1% en el mismo período), con desempeños dispares entre los distintos segmentos del mercado laboral.