Inflación: tras el dato de marzo, economistas proyectan que el IPC perforaría el 3% en abril

Resumen para apurados
- Tras el 3,4% de inflación en marzo informado por el Indec, economistas privados proyectan en Argentina que el IPC de abril perforará el piso del 3% por la calma cambiaria.
- El primer trimestre cerró con un alza del 9,4%. La desaceleración de abril se explica por el freno en carnes, estabilidad del dólar y una menor suba en servicios y educación.
- Se prevé un segundo trimestre con mayor estabilidad. No obstante, la velocidad de la desinflación futura dependerá de la política monetaria y la evolución de las expectativas.
El Instituo Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó días atrás que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 9,4% en el primer trimestre del año y de 32,6% en los últimos 12 meses.
En el desglose mensual, la división que más aumentó fue Educación, con un 12,1%, impulsada principalmente por subas vinculadas al inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte, con un incremento de 4,1% debido a ajustes en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En tanto, los alimentos subieron 3,4%, en línea con el índice general, con fuerte incidencia de carnes y productos estacionales.
Sin embargo, para abril las proyecciones comienzan a mostrar un panorama más alentador. Según el economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, “tenemos una estimación de 2,3%. Sobre todo en alimentos vemos una desaceleración fuerte respecto a marzo, carnes sobre todo por el peso que tiene en la canasta y los servicios regulados se vieron muchos menos aumentos de gas y electricidad".
"Con salarios deprimidos, oferta de pesos esterilizada, actividad en zigzag y dólar para abajo, todo indica que la inflación debería desacelerar en los próximos meses", subrayó la analista.
Proyecciones
En la misma línea, el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, proyectó una inflación de 2,5% para abril. “Tenes una inercia inflacionaria alta, arriba de 2% ahora. Se suma a que venís de meses con muchos shocks que se montan sobre esa inercia, como lo de la carne, la nafta. Pero si sacas esos shocks, la núcleo da en torno a 2,5%. Abril debería venir por ahí. La carne ya frenó, educación viene más tranquilo y hay estabilidad cambiaria. Mayo también es un mes estacionalmente bueno, por lo que el segundo trimestre debería ser tranquilo", analizó.
Desde el Banco Comafi también coincidieron en que el contexto cambiario contribuirá a moderar los precios. “Pasada la estacionalidad típica de marzo, y considerando la calma del tipo de cambio (en marzo se apreció nominalmente 1,8%, en lo que va de abril 1,4% y en el año 6,6%), prevemos que la inflación se desacelerará en abril”, indicaron, consignó Todo Noticias.
Las estimaciones de la entidad financiera ubican la inflación del cuarto mes del año entre 2,6% y 2,7%. No obstante, advirtieron que “la velocidad de la desinflación dependerá del accionar de la política monetaria y de las expectativas. Respecto del primero, el sesgo de política parecería haber rotado hacia mayor flexibilización, lo que potencialmente postergue la convergencia a niveles más bajos. Las autoridades parecerían cómodas con el comportamiento del tipo de cambio y aprovechan para comprar divisas mientras permiten la compresión de tasas”, concluyeron.