Inflación: tras el dato de marzo, economistas proyectan que el IPC perforaría el 3% en abril

En la misma línea, el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, proyectó una inflación de 2,5% para abril. “Tenes una inercia inflacionaria alta, arriba de 2% ahora. Se suma a que venís de meses con muchos shocks que se montan sobre esa inercia, como lo de la carne, la nafta. Pero si sacas esos shocks, la núcleo da en torno a 2,5%. Abril debería venir por ahí. La carne ya frenó, educación viene más tranquilo y hay estabilidad cambiaria. Mayo también es un mes estacionalmente bueno, por lo que el segundo trimestre debería ser tranquilo", analizó.