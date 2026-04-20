¿Quiénes ganarán la guerra? ¿Y quiénes con la guerra?

Señala el informe del Sipri que las empresas de armamento registraron un incremento de casi el 4% en ingresos: 334.000 millones de dólares a la vez que señala que Estados Unidos concentra el 40% del gasto militar mundial. Ese logro es el resultado de la ampliación de las líneas de producción de las empresas originada por la demanda de sistemas de defensa, como los misiles Patrio que culminó en contratos significativos. Finalmente señala el Sipri que los Estados Unidos lideran las exportaciones de armas que creció casi un 30% entre 2021-2025, siendo Europa un “cliente clave”. A ello sumado el caudal generoso de dólares para el financiamiento por el tesoro de los Estados Unidos que generan dividendos financieros. Está casi todo dicho. La segunda parte del título de esta columna no puede menos que menos que identificar el ADN de los ganadores de todas las guerras contemporáneas. Los que muy lejos de los frentes de batalla sólo condensan sus intereses en la altísima tasa de retorno de la inversión. Y aquí no es ocioso señalar que le gestión de negocio tan rentable la hace el estado. Ese que alimenta el complejo militar-industrial identificado por Eisenhower.