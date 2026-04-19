Pareceres III: la otra guerra entre Trump e Irán

La pregunta de fondo es qué efecto puede tener esto sobre la opinión pública. Los datos disponibles sugieren que el margen para una épica bélica sostenida en Estados Unidos es limitado. Los sondeos de Reuters/Ipsos mostraron que el apoyo a los ataques era bajo desde el inicio, que una mayoría consideraba a Trump demasiado dispuesto a usar la fuerza y que dos tercios de los consultados querían un final rápido del involucramiento estadounidense, aun cuando no se hubieran alcanzado todos los objetivos. También apareció un rechazo muy alto al envío de tropas terrestres y una fuerte preocupación por el impacto económico del conflicto. (Reuters)