Donald Trump envía delegación a Pakistán para negociar con Irán y lanza nuevas amenazas

A través de un mensaje en la red Truth Social, el mandatario indicó que representantes estadounidenses se dirigen a Islamabad y que las conversaciones comenzarán en las próximas horas. En paralelo, acusó a Teherán de haber violado un acuerdo de alto el fuego tras disparos registrados en la estratégica vía marítima, consignó el sitio DW, con base en información de agencias internacionales.