Donald Trump envía delegación a Pakistán para negociar con Irán y lanza nuevas amenazas

Resumen para apurados
- Trump envía delegación a Pakistán para negociar con Irán este domingo, tras acusar a Teherán de violar el alto el fuego en el estrecho de Ormuz con ataques a buques extranjeros.
- Liderada por Witkoff y Kushner, la comitiva busca imponer un acuerdo bajo la amenaza de destruir centrales eléctricas y puentes si Irán no cesa sus ataques en rutas marítimas.
- La movida marca un endurecimiento histórico en la relación bilateral. El éxito del diálogo en Islamabad es crítico para evitar un conflicto armado de gran escala en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció este domingo el envío de una delegación a Pakistán para iniciar una nueva ronda de negociaciones con Irán, en medio de una escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz.
A través de un mensaje en la red Truth Social, el mandatario indicó que representantes estadounidenses se dirigen a Islamabad y que las conversaciones comenzarán en las próximas horas. En paralelo, acusó a Teherán de haber violado un acuerdo de alto el fuego tras disparos registrados en la estratégica vía marítima, consignó el sitio DW, con base en información de agencias internacionales.
Según afirmó, los ataques habrían estado dirigidos contra un barco francés y un carguero del Reino Unido, lo que calificó como una “violación total” del entendimiento vigente. Además, sostuvo que las acciones de Irán resultan contraproducentes, al afectar el tránsito en el estrecho y generar pérdidas económicas para ese país.
En ese contexto, Trump aseguró que Estados Unidos presentó un acuerdo que describió como “muy justo y razonable”, y advirtió sobre consecuencias severas en caso de que no sea aceptado. “Si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”, expresó.
En una entrevista periodística, el presidente detalló que la delegación estará encabezada por su enviado especial, Steve Witkoff, y que también participará su yerno, Jared Kushner, consignó la candena CNN.
El anuncio se produce en un escenario de creciente tensión en la región, con advertencias cruzadas y movimientos en rutas marítimas clave, mientras se espera el resultado de las negociaciones en Islamabad.
“Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ LO DE SER EL CHICO BUENO!”, dijo Trump.
“Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡YA ES HORA DE QUE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN LLEGUE A SU FIN!”, añadió.