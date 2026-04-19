¿Arrancar una cana hace que salgan tres? El mito capilar explicado por la ciencia
¿Arrancar una cana hace que aparezcan más? Qué hay de cierto en este mito, cómo se originan las canas y por qué la ciencia explica que no se multiplican, pero sí requieren cuidados específicos para mantener la salud capilar.
Resumen para apurados
- La ciencia desmiente que arrancar una cana provoque la aparición de más, ya que cada cabello crece de un folículo independiente que simplemente regenerará el mismo pelo blanco.
- Las canas surgen por la pérdida de melanina debido a la genética y la edad. Arrancarlas daña el folículo piloso y no detiene un proceso natural influido también por el estrés.
- Informar con evidencia científica es clave ante el auge de la estética natural. Se busca promover el cuidado capilar saludable y evitar prácticas agresivas en el cuero cabelludo.
Lejos de ser un signo negativo, las canas dejaron de asociarse exclusivamente con el paso del tiempo y hoy forman parte de una elección estética. Algunas personas optan por lucirlas de manera natural, mientras que otras prefieren cubrirlas. En ambos casos, la decisión responde cada vez más a una cuestión personal y no a una imposición social.
Cuando el cabello está cuidado, el tono gris o blanco puede resultar elegante y hasta convertirse en un rasgo distintivo. Sin embargo, todavía persisten hábitos y creencias instaladas, como la costumbre de arrancar las canas o la idea de que, al hacerlo, aparecen más.
¿Arrancar una cana hace que salgan más? Qué dice la ciencia
Uno de los mitos más repetidos sostiene que si se arranca una cana crecerán varias en su lugar. Pero la evidencia científica desmiente esta afirmación. Cada pelo nace de un folículo piloso independiente, por lo que, al extraerlo, simplemente volverá a crecer otro en ese mismo sitio.
La confusión suele darse porque, en algunos casos, un mismo folículo puede producir más de un cabello o porque, con el paso del tiempo, aparecen nuevas canas en zonas cercanas. Esto puede generar la sensación de que “se multiplican”, cuando en realidad responde al ciclo natural del crecimiento capilar.
El origen de las canas está vinculado a la disminución de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. A medida que envejecemos, su producción se reduce y da lugar a los tonos grises o blancos. Si bien factores como el estrés pueden influir, la genética es determinante: define cuándo aparecen y cómo serán.
Arrancar una cana, además de no evitar su reaparición, puede resultar perjudicial. La tracción repetida sobre el cuero cabelludo puede debilitar el folículo y afectar la salud capilar. A esto se suman otros factores agresivos, como el uso excesivo de calor o productos químicos, que también impactan en la calidad del cabello.
En definitiva, las canas forman parte de un proceso natural. Más allá de la decisión de cubrirlas o no, el cuidado del cabello y la información basada en evidencia son claves para evitar prácticas que, lejos de ayudar, pueden resultar contraproducentes.