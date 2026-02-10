Adiós a la caída del pelo: cuál es la planta que ayuda al crecimiento del cabello y cómo usarla

Como indica una información de la Universidad Abierta de Catalunia, el secreto de esta planta, conocida científicamente como Panax ginseng, es que contiene principios activos que estimulan el sistema nervioso central. Además, cuenta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, actúa como regulador del cortisol, que es la llamada hormona del estrés, y es fundamental para mejorar la circulación.