Adiós a la caída del pelo: cuál es la planta que ayuda al crecimiento del cabello y cómo usarla

La raíz del ginseng es conocida en Asia como la planta de la vida ya que desde siempre se le atribuyen propiedades energizantes y curativas.
Como indica una información de la Universidad Abierta de Catalunia, el secreto de esta planta, conocida científicamente como Panax ginseng, es que contiene principios activos que estimulan el sistema nervioso central. Además, cuenta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, actúa como regulador del cortisol, que es la llamada hormona del estrés, y es fundamental para mejorar la circulación.
Aunque su uso más frecuente es para mejorar el rendimiento y la concentración. Ahora, la novedad es que comenzó a aplicarse para mejorar el crecimiento del cabello y evitar la caída.
¿Por qué usar el ginseng como tratamiento capilar?
Según expertos en cuidado capilar, las investigaciones recientes establecieron que uno de sus principales principios activos, los ginsenósidos, son fundamentales para mantener el cuero cabelludo saludable y favorecer el crecimiento capilar. Las razones:
-Estimula la irrigación del cuero cabelludo
-Permite que los folículos pilosos reciban un mayor aporte de oxígeno y nutrientes esenciales. Con lo cual, disminuirá la caída.
-Inhibiría la acción de las hormonas vinculadas a la alopecia androgenética.
-Reduciría la pérdida capilar provocada por desequilibrios hormonales.
-Al contribuir a reducir el estrés oxidativo, mejora la pigmentación de las hebras y evitar la pérdida por estrés.
-Reduce la inflamación del cuero cabelludo, una de las causas subyacentes de la dermatitis seborreica y la caspa. Lo cual favorece la pérdida de cabello y entorpece el crecimiento.
-Contribuye a regenerar los folículos pilosos debilitados.
-Fortalece las fibras y evita su resquebrajamiento.
¿Cómo hacer una loción casera de ginseng?
-Hervir un litro de agua.
-Cortar la raíz de ginseng en rodajas finas.
-Colocarlas a hervir durante diez minutos.
-Dejar reposar durante por los menos dos horas o hasta que tome una temperatura agradable.
-Colar y colocar en un envase con dosificador.
-Colocar en todo el cuero cabelludo y las mechas.
-Dejar actuar y lavar.
Hay que tener en cuenta que conviene hacer una prueba de tolerancia y ante una reacción alérgica suspender su uso.
Otra opción es incorporarla en líneas de tratamiento dermocosméticas que incluyen productos de lavado, lociones y ampollas.