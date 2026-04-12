Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

La lista de alimentos con los que podemos sustituir el pan

Ese es el caso de la célebre avena, que como muchos ya sabrán es una gran opción para reemplazar las harinas refinadas. Esta se puede mezclar con ingredientes como el cacao en polvo, la leche y la banana, para potenciar su sabor. Y si deseamos algo más elaborado podemos preparar los deliciosos pancakes de avena, a partir de la harina de avena y otros ingredientes como endulzante natural y huevos.