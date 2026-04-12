Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Resumen para apurados
- Expertos sugieren reemplazar el pan en el desayuno por alternativas como avena, huevos y yogur para mejorar la salud nutricional y evitar procesos inflamatorios diarios.
- El pan tradicional posee harinas refinadas y azúcares que provocan inflamación. Alternativas como la avena o el huevo aportan proteínas y fibras, mejorando la respuesta metabólica.
- Elegir sustitutos saludables previene problemas digestivos y mejora la saciedad a largo plazo. Esta tendencia busca reducir el consumo de procesados en la alimentación argentina.
El pan es un alimento casi omnipresente en las distintas comidas. Aunque sea un predilecto del desayuno, pocos pueden negar que utilizaron el pan como un acompañante de guisos, un untable para las salsas o un componente de un versátil sanguche. Sin embargo, este alimento no aporta muchos beneficios para nuestra salud.
Las tostadas con queso y mermeladas son una de las opciones más difundidas como forma de desayuno económico, fácil de preparar y sencillo de consumir. Con un café en la mañana ya estamos listos para afrontar el día. Sin embargo, los aportes nutricionales de esa rebanada de pan son muy bajos y en muchas ocasiones, lo suficientemente calóricos.
¿Por qué deberíamos reemplazar el pan en el desayuno?
Los ingredientes del pan son harina de trigo, que contiene ciertas sustancias prohibidas en varios países del mundo, como es el caso del bromato de potasio; azúcar que produce inflamación debido a un proceso llamado hiperglucemia, y en algunas ocasiones, manteca, la cual contiene grasas industriales que también producen inflamación y problemas en el estómago.
Por estas razones es que muchas veces suele ser conveniente evitar el pan como primera opción en nuestros desayunos. Para algunos sacar este alimento puede ser una gran decepción así como una dificultad, pero existen opciones que pueden aportar sabores similares y a su vez agregar a nuestra alimentación otros beneficios.
La lista de alimentos con los que podemos sustituir el pan
Ese es el caso de la célebre avena, que como muchos ya sabrán es una gran opción para reemplazar las harinas refinadas. Esta se puede mezclar con ingredientes como el cacao en polvo, la leche y la banana, para potenciar su sabor. Y si deseamos algo más elaborado podemos preparar los deliciosos pancakes de avena, a partir de la harina de avena y otros ingredientes como endulzante natural y huevos.
Pero en el caso de que deseemos quitar los hidratos de carbono, que están contenidos en los cereales, podemos acudir a alimentos como el huevo. Estos son muy sencillos de preparar así como cada forma de elaboración aporta sabores diferentes. Revueltos, pasados por agua, o hervidos son algunas de las formas que combinados con unos tomates cherry, cebolla y un poco de sal, pueden ser un gran desayuno.
El sustituir el pan por huevos puede proporcionarnos la saciedad propia de estos últimos, así como proteínas. Otro gran reemplazo es el delicioso yogur griego al cual se le pueden agregar frutas y semillas para que sea un alimento que contenga varias propiedades como grasas saludables y probióticos que favorecen la digestión.