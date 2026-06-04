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Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

Era imposible cruzar la calle Muñecas al 100 tras la lluvia. Inundada de bote en bote, pero llena de gente de compras y atiborrada de autos. La imagen muestra un paisaje de comienzos de los años 60 con los carteles de la tiendas que le dan el perfil del corazón del comercio tucumano. Esa cuadra de Muñecas, calificada desde los 40 como “la Florida en pequeño de nuestra ciudad” y “sitio obligado de paso por quienes circulan por el centro”, fue descripta como el “punto neurálgico donde convergen y lucen, como en enorme escaparate, todas las elegancias y vanidades provincianas” (LA GACETA del 30/04/1946). Así se ve en las veredas llenas de gente. De los comercios de entonces se aprecia el Sportsman -hoy vigente- y se ven casas que fueron trasladadas, como Grimoldi y Bonafide, y otras que quedaron en la historia, como La Chicago (en la esquina con San Martín), La Tropical (en la esquina con Mendoza), Solesky y La Esmeralda.

Recuerdos fotográficos: “La Constantinopla tucumana”

Recuerdos fotográficos: “La Constantinopla tucumana”

Las calles se inundaban por la falta de desagües suficientes. Había un conducto grande en la 24 de Septiembre y otros menores en las calles San Martín y Mendoza, pero no podían recibir toda el agua. En los 60 se hicieron algunas obras pero apenas se atenuó la crecida de aguas en las arterias del microcentro durante las lluvias veraniegas.


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