Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Era imposible cruzar la calle Muñecas al 100 tras la lluvia. Inundada de bote en bote, pero llena de gente de compras y atiborrada de autos. La imagen muestra un paisaje de comienzos de los años 60 con los carteles de la tiendas que le dan el perfil del corazón del comercio tucumano. Esa cuadra de Muñecas, calificada desde los 40 como “la Florida en pequeño de nuestra ciudad” y “sitio obligado de paso por quienes circulan por el centro”, fue descripta como el “punto neurálgico donde convergen y lucen, como en enorme escaparate, todas las elegancias y vanidades provincianas” (LA GACETA del 30/04/1946). Así se ve en las veredas llenas de gente. De los comercios de entonces se aprecia el Sportsman -hoy vigente- y se ven casas que fueron trasladadas, como Grimoldi y Bonafide, y otras que quedaron en la historia, como La Chicago (en la esquina con San Martín), La Tropical (en la esquina con Mendoza), Solesky y La Esmeralda.