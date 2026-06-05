Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

A través de una publicación en Instagram, Molina expresó el dolor por la partida de su madre y recordó el vínculo que las unía desde hace décadas. “Murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, escribió junto a una fotografía de Villafañe.