Colapinto trae la Fórmula 1 a Buenos Aires

Uno de los puntos de quiebre fue la serie Drive to Survive. No porque haya cambiado el deporte en sí, sino porque cambió la forma de mirarlo. Por primera vez, los pilotos dejaron de ser nombres en una tabla de posiciones para convertirse en personas: con rivalidades, inseguridades, historias familiares, ambición. Se empezó a ver lo que pasaba antes y después de la carrera. Y eso modificó todo. Porque cuando hay historia, hay identificación. Y cuando hay identificación, hay interés.