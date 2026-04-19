Colapinto trae la Fórmula 1 a Buenos Aires

Hay algo en el ruido de un motor que no termina de explicarse. Se siente antes de entenderse. Vibra en el cuerpo, incluso cuando el auto está quieto. Y, sin embargo, lo que va a pasar el domingo que viene en Buenos Aires con Franco Colapinto no se puede contar solo desde ahí.
Porque no es únicamente una exhibición, es el regreso de una escena. Y, en el medio, la aparición de una figura que en pocos tiempo dejó de ser solo un nombre del automovilismo para convertirse en algo más amplio.
Hoy Colapinto está en todos lados. En campañas de de las empresas más grandes del país, en los videos más virales de redes sociales, en conversaciones que van mucho más allá del deporte. Su imagen empezó a circular con una velocidad parecida a la de los autos que maneja. Y en ese proceso se volvió reconocible incluso para quienes nunca vieron una carrera.
Por eso esta exhibición tiene algo distinto: por primera vez en mucho tiempo, ese fenómeno deja la pantalla y se vuelve físico. La exhibición que se realizará el próximo domingo 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires —con acceso abierto en distintos sectores gratuitos para el público— propone justamente ver de cerca lo que hasta ahora se consumía a distancia.
La ciudad vuelve a acercarse a la Fórmula 1, aunque sea por un momento. Sin semáforos, sin clasificación, sin domingo de carrera. Pero con el objeto, la estética y la expectativa.
2012: la última vez que pasó algo parecido
Diciembre de 2012, Sebastian Vettel —piloto alemán, en ese momento campeón del mundo— recorrió Buenos Aires con un auto de Red Bull Racing en una demostración que reunió a miles de personas. Fue un evento masivo, impactante y ruidoso.
Pero también fue distinto. En primer lugar, porque Vettel no era argentino. Era una figura global, admirada, pero lejana. Representaba la élite del automovilismo internacional, no una historia propia. Y ahí aparece una diferencia clave con lo que pasa hoy: en aquel momento, la Fórmula 1 llegaba a Buenos Aires como espectáculo. Ahora, en cambio, hay alguien que la encarna desde adentro y la acerca.
Además, la Fórmula 1 todavía no tenía el lugar que ocupa hoy. No era necesariamente conversación diaria y, sin ninguna duda, no estaba integrada a la cultura de hoy. Entre ese 2012 y este presente pasó algo más profundo que un recambio de pilotos. Cambió la forma de consumir.
De deporte técnico a fenómeno cultural
Durante décadas, la Fórmula 1 fue un territorio bastante cerrado. Ingenieros, estrategias, datos. Para fanáticos de los fierros y, para el resto, apenas ruido de fondo —y molesto— un sábado o domingo por la mañana.
Hoy funciona distinto.
Uno de los puntos de quiebre fue la serie Drive to Survive. No porque haya cambiado el deporte en sí, sino porque cambió la forma de mirarlo. Por primera vez, los pilotos dejaron de ser nombres en una tabla de posiciones para convertirse en personas: con rivalidades, inseguridades, historias familiares, ambición. Se empezó a ver lo que pasaba antes y después de la carrera. Y eso modificó todo. Porque cuando hay historia, hay identificación. Y cuando hay identificación, hay interés.
A partir de ahí, la Fórmula 1 dejó de ser solo una competencia para transformarse en un universo que se puede seguir incluso sin entender del todo lo que pasa en pista.
A ese cambio narrativo se le sumó otro, más silencioso pero igual de potente: el del lifestyle. La Fórmula 1 siempre estuvo asociada al lujo. No es algo nuevo. Desde sus orígenes fue un deporte vinculado a las grandes marcas, a los circuitos europeos, a una lógica de exclusividad difícil de replicar. Pero durante mucho tiempo ese mundo se mantenía relativamente cerrado.
Lo que cambió en los últimos años fue su exposición. Las redes sociales, las series y el acceso constante al detrás de escena hicieron visible algo que antes estaba reservado para unos pocos. El paddock dejó de ser un espacio inaccesible y pasó a convertirse en contenido. Los viajes constantes, los hoteles más caros del mundo, los autos de alta gama, los pilotos llegando a las carreras como si fueran figuras de moda… todo empezó a formar parte del relato.
Los circuitos ya no son solo lugares donde se corre, sino que son destinos. Mónaco, por ejemplo, dejó de ser solo una fecha del calendario para consolidarse como símbolo de ese universo: yates, terrazas, after parties, una vida que parece transcurrir en otra escala.
Y ese relato es aspiracional. No solo por el dinero —que también— sino porque representa acceso, lujo, exclusividad, una vida en tránsito entre las ciudades más icónicas del mundo. Es, en definitiva, una de las formas más visibles de cómo viven —o cómo imaginamos que viven— los más ricos del mundo.
Además, la moda captó rápidamente ese código. Camperas tipo piloto, cuero, gafas oscuras, logos de las escuderías. Elementos que antes pertenecían al circuito hoy aparecen en la calle.
Por eso la Fórmula 1 dejó de ser solo un deporte y se convirtió en un lenguaje. Y, sobre todo, en una forma de proyectar una vida posible —aunque sea desde lejos.
El factor Colapinto
En ese estilo de vida aparece Franco Colapinto.Y lo interesante es cómo se ubica dentro de ese mundo.
Por un lado, forma parte de esa escena donde corre en estructuras de primer nivel, se mueve dentro del universo de la Fórmula 1, maneja autos que valen millones y responde a una lógica donde todo —desde la tecnología hasta la exposición— está en otra escala.
Pero, al mismo tiempo, no termina de encajar del todo en ese estereotipo de lujo extremo que hoy rodea al deporte. No es —al menos por ahora— la imagen del piloto que baja de un superauto en las calles de Mónaco o que circula entre yates como parte de una escena casi inaccesible.
A Colapinto se lo ve en ese mundo, pero representando otra cosa. Lo vemos con su mate, con un inglés argentino, con una cercanía poco filtrada. Sonríe en las notas, responde, se muestra disponible. No hay distancia. Y eso, en un entorno donde todo tiende a volverse inalcanzable, genera identificación.
Buenos Aires: memoria, ciudad y posibilidad
Buenos Aires no es una ciudad ajena a la Fórmula 1. Tiene historia desde Juan Manuel Fangio y seguido de Carlos Reutemann, desde las épocas en que el país formaba parte del calendario y el automovilismo ocupaba un lugar central en la cultura popular. El Gran Premio de Argentina se corría en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y fue una de las fechas importantes del campeonato durante distintas etapas. La última vez fue en los años 90, con su despedida definitiva en 1998.
Pero esa relación quedó, durante años, más ligada a la memoria que al presente. Por eso esta exhibición tiene algo particular. La ciudad se adapta: calles cortadas, gente que se acerca desde distintos puntos, una mezcla de curiosos, fanáticos y quienes simplemente quieren ver de qué se trata. No es el público tradicional del automovilismo. Es más amplio.
Buenos Aires funciona como puente. Entre una historia que todavía pesa y un presente que intenta reconectarse con ese mundo. Entre lo que fue y lo que podría volver a ser.
Desde hace años, la pregunta aparece de forma intermitente: si la Fórmula 1 puede volver. La exhibición no responde a eso, pero deja algo abierto.