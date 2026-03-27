Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez
En la previa del Gran Premio de Japón, el piloto argentino de Alpine habló de su presente personal, apuntó contra los rumores y sorprendió al contar una curiosidad sobre el mexicano que volvió a la Fórmula 1.
En la antesala del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Franco Colapinto dejó definiciones que trascendieron lo estrictamente deportivo. En un mano a mano con el periodista Juan Fossaroli, el piloto de Alpine fue consultado sobre cómo había aprovechado sus días libres antes de llegar a Suzuka.
“Llegué ayer y pasé un finde tranquilo”, respondió en un primer momento, con tono relajado. Sin embargo, la charla cambió cuando la pregunta apuntó a su vida privada. Allí, Colapinto fue directo: “Estoy solterísimo. Ustedes los periodistas inventan muchas cosas, les gusta vender lo que haga un par de clics”, lanzó, marcando una clara postura frente a los rumores que suelen rodear a las figuras del deporte.
Más allá del cruce, el argentino dejó en claro dónde está puesto su foco. “Estuve trabajando mucho en el simulador”, explicó, evidenciando que su prioridad es seguir creciendo en la máxima categoría del automovilismo, en un circuito tan exigente como el de Suzuka.
Pero no fue lo único que llamó la atención. En otra entrevista con ESPN, Colapinto sorprendió al revelar una curiosidad sobre Sergio Pérez, quien este año regresó a la categoría con el equipo Cadillac. “Es de Boca”, contó entre risas, antes de profundizar sobre el vínculo que los une.
“Obvio, ¿cómo no voy a ser amigo de "Checo"? Para mí es el mejor de la Fórmula 1. Ya lo dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores, pero desde muy chico fui su fan”, agregó.
Así, entre declaraciones personales, críticas a los rumores y guiños futboleros, Colapinto volvió a mostrarse auténtico en la previa de un nuevo desafío en la Fórmula 1.