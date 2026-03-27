Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

En la previa del Gran Premio de Japón, el piloto argentino de Alpine habló de su presente personal, apuntó contra los rumores y sorprendió al contar una curiosidad sobre el mexicano que volvió a la Fórmula 1.

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez
Hace 1 Hs

En la antesala del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Franco Colapinto dejó definiciones que trascendieron lo estrictamente deportivo. En un mano a mano con el periodista Juan Fossaroli, el piloto de Alpine fue consultado sobre cómo había aprovechado sus días libres antes de llegar a Suzuka.

“Llegué ayer y pasé un finde tranquilo”, respondió en un primer momento, con tono relajado. Sin embargo, la charla cambió cuando la pregunta apuntó a su vida privada. Allí, Colapinto fue directo: “Estoy solterísimo. Ustedes los periodistas inventan muchas cosas, les gusta vender lo que haga un par de clics”, lanzó, marcando una clara postura frente a los rumores que suelen rodear a las figuras del deporte.

Más allá del cruce, el argentino dejó en claro dónde está puesto su foco. “Estuve trabajando mucho en el simulador”, explicó, evidenciando que su prioridad es seguir creciendo en la máxima categoría del automovilismo, en un circuito tan exigente como el de Suzuka.

Pero no fue lo único que llamó la atención. En otra entrevista con ESPN, Colapinto sorprendió al revelar una curiosidad sobre Sergio Pérez, quien este año regresó a la categoría con el equipo Cadillac. “Es de Boca”, contó entre risas, antes de profundizar sobre el vínculo que los une. 

“Obvio, ¿cómo no voy a ser amigo de "Checo"? Para mí es el mejor de la Fórmula 1. Ya lo dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores, pero desde muy chico fui su fan”, agregó.

Así, entre declaraciones personales, críticas a los rumores y guiños futboleros, Colapinto volvió a mostrarse auténtico en la previa de un nuevo desafío en la Fórmula 1. 

Temas JapónSergio PérezFórmula 1Franco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fórmula 1 en Japón: cuándo corre Franco Colapinto y todos los horarios en Argentina

Fórmula 1 en Japón: cuándo corre Franco Colapinto y todos los horarios en Argentina

Franco Colapinto reaccionó tras terminar 16° en la FP1 del GP de Japón: “Qué desastre”

Franco Colapinto reaccionó tras terminar 16° en la FP1 del GP de Japón: “Qué desastre”

La frase de Colapinto antes del GP de Japón que ilusiona a Alpine y a los fanáticos de Argentina

La frase de Colapinto antes del GP de Japón que ilusiona a Alpine y a los fanáticos de Argentina

Crece la chance de un acercamiento entre Verstappen y Mercedes

Crece la chance de un acercamiento entre Verstappen y Mercedes

Franco Colapinto tuvo su debut en Suzuka y espera la clasificación del GP de Japón

Franco Colapinto tuvo su debut en Suzuka y espera la clasificación del GP de Japón

Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
5

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?
6

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Comentarios