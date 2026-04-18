Trump aseguró que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

Resumen para apurados
- Donald Trump advirtió hoy a Irán desde la Casa Blanca que no permitirá "chantajes" tras el nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz ante el bloqueo comercial de EE. UU.
- Irán restringió el paso de petroleros en respuesta al bloqueo de sus puertos. Trump minimizó el poder militar iraní, asegurando que el régimen carece de armada y fuerza aérea.
- El control de esta ruta, clave para el 20% del petróleo mundial, tensa la seguridad energética global y condiciona el impacto de futuras negociaciones diplomáticas y comerciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán que no “chantajee” a Washington en medio de las contradicciones del régimen sobre el futuro del estrecho de Ormuz, luego de que Teherán volviera a declarar cerrado este estratégico paso marítimo.
“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó durante un evento en la Casa Blanca y sostuvo que “muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas” y Luisiana, en aparente alusión a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque sin brindar mayores precisiones.
En ese marco, Trump buscó transmitir optimismo respecto de las negociaciones en curso, aunque sin bajar el tono de advertencia. “Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...). Ya veremos, pero tendremos información al final del día”, aseguró.
"Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme", advirtió el republicano.
Además, el jefe de la Casa Blanca insistió en que Irán ya “no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes” y sostuvo que la situación en ese país podría definirse como “un cambio de régimen forzado”.
Guerra en Medio Oriente: Irán dijo que volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz en respuesta a EEUU
Horas antes, el régimen iraní había informado que restableció un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, pese a haber anunciado previamente su reapertura, en respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.
Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.
Zolfagari explicó que las medidas implican restricciones al tránsito en una de las principales rutas energéticas del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global.
El vocero agregó que Teherán había permitido previamente un paso “limitado y gestionado” de buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” en el marco de las negociaciones, pero que esa decisión fue revertida ante la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó como un reiterado incumplimiento por parte de Washington. “Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó.