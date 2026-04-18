Trump aseguró que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

El vocero agregó que Teherán había permitido previamente un paso “limitado y gestionado” de buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” en el marco de las negociaciones, pero que esa decisión fue revertida ante la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó como un reiterado incumplimiento por parte de Washington. “Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó.