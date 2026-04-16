“Súper El Niño”: alertan por fenómenos meteorológicos extremos y su impacto en el clima mundial

El Niño es uno de los patrones de lo que el SMN denomina variabilidad climática interanual. Este factor incluye modificaciones en la circulación atmosférica que pueden tomar entre meses y años. En este sentido, el Súper El Niño define específicamente a los fenómenos que superan los promedios registrados habitualmente en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial. Si durante algunos meses el promedio se mantiene por encima de los +2 °C, se considera que se está ante la presencia de un Súper El Niño.