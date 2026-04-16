“Súper El Niño”: alertan por fenómenos meteorológicos extremos y su impacto en el clima mundial
Expertos advierten que una intensificación del fenómeno climático podría alcanzar niveles históricos en la segunda mitad de 2026, con efectos directos en las temperaturas y precipitaciones de Argentina y el mundo.
Resumen para apurados
- Organismos meteorológicos alertan que un "Súper El Niño" afectará el clima global y de Argentina entre 2026 y 2027 por un aumento récord en la temperatura del Pacífico ecuatorial.
- El ENOS es una fluctuación térmica en el Pacífico. Un "Súper El Niño" se declara cuando el promedio supera los +2 °C, fenómeno que no se registra con tal magnitud desde el año 2016.
- La intensificación climática causará fenómenos meteorológicos extremos. Con un 62% de probabilidad de inicio en 2026, se prevé un impacto severo en la producción y el ambiente global.
Organizaciones meteorológicas internacionales advierten sobre un posible cambio meteorológico que podría afectar a todas las regiones del mundo. En Argentina, una magnificación de El Niño podría influir tanto en los niveles de precipitaciones como de temperatura. Si actualmente los valores registrados son llamativos, una intensificación de El Niño sería alarmante.
El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) consideraron que las posibilidades de desarrollo de un “Súper El Niño” son elevadas. Incluso se anunciaron fechas de ocurrencia y se comunicó que el cambio mundial se daría entre el segundo semestre de 2026 y 2027.
Para la NOAA, en el bimestre de julio-agosto se podrían percibir los primeros cambios hacia una intensificación de las condiciones climáticas. Se estima que hay un 62% de probabilidad de que llegue en ese bimestre, según la organización. AccuWeather, en cambio, anunció un 15% de probabilidades de que el episodio alcance una mayor intensidad.
Qué es un “Súper El Niño”
“El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera”, explica el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. La incidencia de este fenómeno puede generar consecuencias en el clima alrededor de todo el mundo y también sentirse con diferentes intensidades.
El Niño es uno de los patrones de lo que el SMN denomina variabilidad climática interanual. Este factor incluye modificaciones en la circulación atmosférica que pueden tomar entre meses y años. En este sentido, el Súper El Niño define específicamente a los fenómenos que superan los promedios registrados habitualmente en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial. Si durante algunos meses el promedio se mantiene por encima de los +2 °C, se considera que se está ante la presencia de un Súper El Niño.
Según Infobae, el último Súper El Niño ocurrió entre 2015 y 2016. Entre mayo de 2015 y mayo de 2016, aunque se reconocieron patrones elevados para los valores históricos, el agua de los océanos no llegó a superar los +2 °C.