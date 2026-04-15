Alerta climática: ¿cuándo llega El Niño y qué intensidad tendrá, según los informes?

El clima global se encuentra fuertemente condicionado por El Niño/ Oscilación del Sur (ENOS), un patrón de variabilidad climática fundamental que regula los ciclos de sequía y precipitaciones en todo el planeta. Este fenómeno natural, observado con cautela por diversos sectores, posee la capacidad de alterar drásticamente las condiciones productivas según la región.
Aunque la confirmación definitiva suele obtenerse durante el segundo semestre del año, informes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anticipan el regreso de El Niño para la campaña 2026/27. Las proyecciones sugieren que este evento no solo es inminente, sino que podría manifestarse con una intensidad considerable, impactando de forma directa en la planificación agrícola.
Qué es el fenómeno de El Niño
Este proceso, que recibiría su nombre por “El Niño Jesús”, se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años. Como explican desde el SMN, El Niño y La Niña son los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el factor atmosférico, y ambos dan origen al término El Niño/Oscilación del Sur. Esta oscilación comprende tres fases: El Niño, La Niña y una instancia neutra.
El episodio tiene una periodicidad irregular, usualmente ocurre cada dos a siete años, y se declara una fase El Niño/La Niña cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan/disminuyen 0,5°C por encima/por debajo del promedio durante varios meses consecutivos (5 trimestres).
Cuándo será el fenómeno del Niño según los informes publicados en abril
Otro informe publicado por el National Weather Service, indica que, debido a las condiciones climaticas de los últimos meses se puede anticipar la fecha estimada del fenómeno. El estado ENSO-neutral está presente y se espera que domine hasta abril-junio de 2026 (80% de probabilidad). Sin embargo, los principales modelos meteorológicos detectaron un aumento de la temperatura en las profundidades del océano y cambios en los vientos, lo que sugiere que El Niño comenzará a aparecer entre mayo y julio de este año, extendiéndose al menos hasta finales de 2026.
Aunque es casi seguro que el fenómeno regresará, existe la posibilidad de que sea un evento de gran potencia, esto depende de que los vientos sigan soplando con intensidad durante los próximos meses, algo que los expertos aún no pueden confirmar. Por ahora, lo más probable es que la transición hacia El Niño sea un hecho a mitad de año.
"Esta discusión es un esfuerzo consolidado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el Servicio Nacional de Meteorología de NOAA y sus instituciones afiliadas. Las condiciones oceánicas y atmosféricas son actualizadas semanalmente en la página de Internet del Centro de Predicciones Climáticas (Condiciones actuales de El Niño/La Niña y La Discusión de Expertos). Un pronóstico probabilístico de intensificación esta disponible aquí. La próxima Discusión Diagnóstica del ENSO está programada para el 14 de mayo de 2026.", finaliza el comunicado National Weather Service.