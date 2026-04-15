Alerta climática: ¿cuándo llega El Niño y qué intensidad tendrá, según los informes?

Cuándo será el fenómeno del Niño según los informes publicados en abril

Otro informe publicado por el National Weather Service, indica que, debido a las condiciones climaticas de los últimos meses se puede anticipar la fecha estimada del fenómeno. El estado ENSO-neutral está presente y se espera que domine hasta abril-junio de 2026 (80% de probabilidad). Sin embargo, los principales modelos meteorológicos detectaron un aumento de la temperatura en las profundidades del océano y cambios en los vientos, lo que sugiere que El Niño comenzará a aparecer entre mayo y julio de este año, extendiéndose al menos hasta finales de 2026.