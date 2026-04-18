La Legislatura distinguió la trayectoria de Catalina Lonac

Su preocupación en esta materia tiene una mirada amplia: “es falsa la creencia que tienen hoy los chicos de que el celular los va a salvar y de que van a ganar plata sin estudiar; probablemente sean un fracaso absoluto y lo digo con mucha pena porque habrá varios de ellos”. “En mis instituciones, sea la Universidad San Pablo T como el colegio y la escuela primaria, veo que hay un 30% o 40% de chicos que la tienen recontrareclara y van para adelante. Es muy probable que ese porcentaje sea el que se lleve el mundo por delante y los que manden el día de mañana. Lamentablemente, el otro gran porcentaje quizás quede fuera del sistema. El que no entienda que sí debe estudiar y que se necesita de un maestro que lo guíe sobre qué tiene que buscar en un celular o en una tablet estará perdido, porque no va a poder solo. Los veo muy desorientados, no saben qué hacer y lo peor es que los padres tampoco sabemos porque vivimos en un momento bisagra del mundo que se nos abre de golpe a la inteligencia artificial. No terminamos de entender qué nos está pasando”, alertó.