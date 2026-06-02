Autos chinos en Tucumán: los jóvenes lideran el cambio y las marcas ya representan el 11% del mercado

El crecimiento de los autos chinos en Tucumán tiene un protagonista claro: los consumidores más jóvenes. Según las concesionarias, el cambio generacional modificó la manera de elegir vehículos y aceleró el avance de marcas que hasta hace algunos años despertaban dudas dentro del mercado argentino. "La gente de 30 o 35 años para abajo probablemente ya no tiene los mismos prejuicios que existían antes. Busca un cambio, le interesa la tecnología y también valora mucho las marcas que no son contaminantes", sostuvo Martín González de Prada, gerente comercial de Chery-Yuhmak, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro.