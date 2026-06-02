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Autos chinos en Tucumán: los jóvenes lideran el cambio y las marcas ya representan el 11% del mercado

Martín González de Prada, gerente comercial de Chery-Yuhmak, participó en "Encuentros LA GACETA" y aseguró que "la gente de 30 o 35 años para abajo ya no tiene los mismos prejuicios".

02 Junio 2026

El crecimiento de los autos chinos en Tucumán tiene un protagonista claro: los consumidores más jóvenes. Según las concesionarias, el cambio generacional modificó la manera de elegir vehículos y aceleró el avance de marcas que hasta hace algunos años despertaban dudas dentro del mercado argentino. "La gente de 30 o 35 años para abajo probablemente ya no tiene los mismos prejuicios que existían antes. Busca un cambio, le interesa la tecnología y también valora mucho las marcas que no son contaminantes", sostuvo Martín González de Prada, gerente comercial de Chery-Yuhmak, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro.

Para el ejecutivo, esa transformación cultural explica gran parte del crecimiento que tuvieron las automotrices chinas en la provincia y en el país. "Hace casi dos décadas era impensado que el argentino comprara un vehículo chino. Hoy el consumidor llega directamente buscando este tipo de productos", explicó. Según detalló, el fenómeno no solo aparece en primeras compras, sino también en la fidelización de clientes. "Más del 50% de las personas que vinieron a conocer las nuevas líneas de Chery ya habían tenido un vehículo de la marca. Eso demuestra que la experiencia fue positiva y que el cliente vuelve a elegir", afirmó.

El cambio también comenzó a impactar en el mercado nacional. González de Prada señaló que a fines de 2024 las proyecciones indicaban que las marcas chinas podrían alcanzar entre el 2% y el 3% de participación en Argentina. Sin embargo, actualmente ya representan entre el 10% y el 11% del mercado automotor total. Para el gerente comercial, el crecimiento estuvo acompañado por un fuerte avance tecnológico que obligó incluso a las marcas tradicionales a reaccionar. "Muchas automotrices tuvieron que empezar a incorporar más conectividad, pantallas y tecnología porque el consumidor empezó a exigir otra experiencia", sostuvo.

Híbridos y conectividad: las nuevas prioridades

En Tucumán, los híbridos comenzaron a ganar terreno como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan eficiencia y ahorro de consumo. "Hoy la gente quiere vehículos con menor gasto de combustible, más autonomía y menos emisiones contaminantes. Tenemos modelos que superan los 1.200 kilómetros de autonomía", explicó González de Prada. Según el ejecutivo, el interés por la conectividad se volvió central dentro de las decisiones de compra. "Los comandos de voz, las pantallas inteligentes y toda la interacción tecnológica generan muchísimo interés, sobre todo en los consumidores más jóvenes", concluyó.

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