Catalina Lonac y Susana Maidana exponen en un libro sus pensamientos

Dos trayectorias distintas, dos voces femeninas y un mismo desafío: pensar lo esencial. Así se presenta “Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido”, la obra de Catalina Lonac y de Susana Maidana, que será presentada hoy en el hotel Catalinas (avenida Soldati 380), con la participación de Daniel Dessein, como presentador.
El libro está compuesto por un prólogo y ocho capítulos, que reúnen cuatro textos de cada autora, en los que se abordan temas universales como la finitud, la ciencia, la religión, el amor, el odio, la venganza y la justicia. El epílogo, en forma de diálogo, refleja las coincidencias y debates que sostuvieron a lo largo del trabajo, condensando conclusiones que buscan abrir nuevas preguntas más que cerrar respuestas.
La tapa de la publicación reproduce la pintura de Jean-Léon Gérôme “La Verdad saliendo del pozo armada con su látigo” (1896), una elección simbólica que acompaña el espíritu de la obra: interpelar al lector desde la incomodidad, la crítica y el cuestionamiento.
Lonac es abogada, egresada de la la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), empresaria, filántropa y fundadora de la Universidad de San Pablo-T. Vicepresidenta del Grupo Los Balcanes y cónsul de la República de Croacia, recibió múltiples distinciones por su labor cultural y social. Maidana es licenciada en Filosofía (Universidad Nacional de Buenos Aires), docente e investigadora en la UNT; y actualmente trabaja en el cruce entre la filosofía y la inteligencia artificial, explorando el impacto de las nuevas tecnologías. La presentación será abierta al público y marcará el inicio de un nuevo capítulo en el diálogo entre filosofía, cultura y pensamiento crítico.