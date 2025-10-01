Catalina Lonac y Susana Maidana exponen en un libro sus pensamientos

Lonac es abogada, egresada de la la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), empresaria, filántropa y fundadora de la Universidad de San Pablo-T. Vicepresidenta del Grupo Los Balcanes y cónsul de la República de Croacia, recibió múltiples distinciones por su labor cultural y social. Maidana es licenciada en Filosofía (Universidad Nacional de Buenos Aires), docente e investigadora en la UNT; y actualmente trabaja en el cruce entre la filosofía y la inteligencia artificial, explorando el impacto de las nuevas tecnologías. La presentación será abierta al público y marcará el inicio de un nuevo capítulo en el diálogo entre filosofía, cultura y pensamiento crítico.