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“Mercedes Sosa fue mi madre musical”, afirmó Abel Pintos, que se presenta hoy en Tucumán

Abel Pintos regresa para celebrar sus 30 años con la canción en un extenso show en el club Central Córdoba. Un artista en equilibrio.

CIUDADANÍA EMOCIONAL. Abel Pintos se siente querido en Tucumán, provincia a la que conoce muy bien. CIUDADANÍA EMOCIONAL. Abel Pintos se siente querido en Tucumán, provincia a la que conoce muy bien.
Hace 5 Hs

Desde los primeros videos de niño de Abel Pintos cantando hasta su madurez actual, han pasado tres décadas de éxitos y reconocimientos. El cantante vuelve esta noche al club Central Córdoba (Bolívar y avenida Alem), un espacio que lo siente propio, para hacer un repaso amplio de su carrera con todos sus clásicos, en un reencuentro que anticipa como especial con sus seguidores.

El año pasado dio inicio al tour “Abel 30 años”, con el que quiere recorrer el país para llevar su repertorio a todos los rincones y así compartir un encuentro popular para guardar en los corazones.

Los cortes de tránsito vehicular en los alrededores del club comenzarán a las 19. Las puertas del estadio se abrirán a las 20, y los ingresos estarán separados entre las entradas Platino y Oro impares por avenida Alem 790 y pares por San Luis 751; mientras que el acceso general será por Bolívar 1.310. El show comenzará a las 22, pero se recomienda llegar con anticipación.

Abel conversó con Conexión Play, el programa de streaming de LA GACETA, para expresar su alegría con este retorno e invitar a su fiesta.

- ¿Con qué se va a encontrar el público?

- Voy a regresar a la ciudad una vez más. Vamos a hacer un concierto de 30 canciones que recorren desde el origen de este camino hasta lo más reciente, con temas actuales que tienen una mirada hacia adelante.

- Solemos decir que sos un tucumano nacido en Bahía Blanca. ¿Qué te genera?

- Me honra que me den esa ciudadanía emocional. Tiene mucho sentido esa definición porque hace muchos años que visito Tucumán, no solo la capital sino toda la provincia. Me conocen muy bien y yo siento que los conozco muy bien también. Me siento muy querido allí.

- Sos un artista muy consolidado. ¿Qué te desafía cada vez que subís al escenario?

- El desafío es seguir sorprendiendo a quienes ya te conocen mucho. Sorprender a alguien que te ve por primera vez es más fácil, pero hacerlo con alguien que conoce cada detalle es lo verdaderamente desafiante. Lo busco a través de las canciones y de la propuesta. Tengo un profundo sentimiento por la música que hago y eso es lo que me gusta compartir.

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- Anticipás un recorrido muy amplio en tu repertorio. ¿Cómo hacés esa selección de 30 temas?

- Claramente voy a dejar muchas canciones afuera, porque son muchos discos en estos 30 años. Eso también es positivo porque queda material para el futuro. Trabajo en el equilibrio entre las canciones que marcan momentos clave para quienes van por primera vez y las nuevas que siguen alimentando el vínculo con el público de siempre y el nuevo.

- Tus shows tienen una fuerte carga emocional. ¿Cómo trabajás eso?

- Lo trabajo mucho antes de subir al escenario. Busco estar en equilibrio psicológico, emocional y físico. Hago terapia, cuido mis vínculos, leo, veo cine, escucho música y entreno varios días a la semana. Todo eso es preparación. Después, lo que pasa en el escenario es natural e intuitivo. Es un momento de máxima estimulación emocional, como cuando paso tiempo con mi familia. Ahí solo dejo que fluya.

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- ¿Ese trabajo introspectivo tiene que ver con haber elegido vivir fuera del ruido de las grandes ciudades?

- En realidad, desde hace dos años vivimos en Buenos Aires por cuestiones laborales mías y de mi mujer (NdelaR: es diseñadora de los accesorios que Pintos usa en sus shows). Pero la introspección tiene que ver con aprender a estar en uno mismo más allá del contexto. Uno puede meditar en la montaña o en medio del ruido de la ciudad. Lo importante es ese aprendizaje interno.

- A lo largo de tu carrera exploraste muchos géneros. ¿Qué te falta?

- El tango. Alguna vez lo canté como invitado en festivales, pero nunca le dediqué un espacio dentro de mi camino. No pierdo las esperanzas.

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- También hiciste muchas colaboraciones. ¿Hay alguna reciente o pendiente?

- Acaba de salir una canción con Los Pericos, que me honra mucho porque soy fanático de la banda desde la adolescencia.

- En Tucumán hay una polémica con el titular de Radio Nacional que involucra a Mercedes Sosa. ¿Qué significa ella para vos?

- Lo voy a decir de una manera sencilla: mi madre me dio la vida física y Mercedes me dio mi vida musical. Ella es quien me parió musicalmente.

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