“Mercedes Sosa fue mi madre musical”, afirmó Abel Pintos, que se presenta hoy en Tucumán

- El desafío es seguir sorprendiendo a quienes ya te conocen mucho. Sorprender a alguien que te ve por primera vez es más fácil, pero hacerlo con alguien que conoce cada detalle es lo verdaderamente desafiante. Lo busco a través de las canciones y de la propuesta. Tengo un profundo sentimiento por la música que hago y eso es lo que me gusta compartir.