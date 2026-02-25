Tarucas y un cruce inesperado con Abel Pintos en Recoleta

En plena concentración y lejos del rigor de los entrenamientos, Tarucas vivió un momento distinto en Buenos Aires. En el barrio de Recoleta, seis jugadores de la franquicia del NOA se cruzaron de manera casual con Abel Pintos y el encuentro terminó en foto y charla distendida.
La escena fue espontánea. El cantante, vestido de manera informal, se detuvo al ver al grupo y les preguntó de qué equipo eran. Cuando escuchó “Tarucas”, sorprendió con una respuesta que no pasó desapercibida: dijo que los conocía. La reacción fue inmediata. Santiago Saleme fue uno de los que se dio vuelta al instante para sumarse al intercambio, y en cuestión de segundos todos estaban posando.
En la imagen aparecen Miguel Mukdise, Ignacio Cerrutti, Benjamín Garrido, Bautista Estofán, Thiago Sbrocco y el propio Saleme, todos con la indumentaria oficial del equipo, rodeando al músico sobre la vereda porteña. Sonríen, relajados, en una postal que mezcla deporte y música en pleno corazón de la ciudad.
Después de la foto hubo unos minutos más de conversación. Nada protocolar ni preparado: un cruce casual que terminó convirtiéndose en anécdota de gira. Para un plantel que viene enfocado en la competencia continental, el momento funcionó como un respiro en medio de la agenda.
Luego cada uno siguió su camino. Pero quedó la imagen: seis jugadores sonrientes, el cantante en el centro y una vereda de Recoleta como testigo de un cruce inesperado que, por unos minutos, unió dos pasiones argentinas.