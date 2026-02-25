Tarucas y un cruce inesperado con Abel Pintos en Recoleta

La escena fue espontánea. El cantante, vestido de manera informal, se detuvo al ver al grupo y les preguntó de qué equipo eran. Cuando escuchó “Tarucas”, sorprendió con una respuesta que no pasó desapercibida: dijo que los conocía. La reacción fue inmediata. Santiago Saleme fue uno de los que se dio vuelta al instante para sumarse al intercambio, y en cuestión de segundos todos estaban posando.