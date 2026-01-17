"Abel Pintos nos considera familia": las historias de vida detrás de las fans que lo siguen por todo el país

La lluvia no frenó la devoción. Desde temprano, con una mañana fresca y pasada por agua, un grupo de “abeleras” llegó a El Mollar con la expectativa intacta de ver a Abel Pintos en vivo. Con el correr de las horas, el clima comenzó a mejorar después de la siesta y, hacia la tarde, el valle se transformó en escenario de una espera cargada de emoción. Para muchas de ellas, seguir al artista es una forma de vida y anoche volvieron a demostrarlo.