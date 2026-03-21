Una nueva factura confirmó que el periodista Grandio también pagó el regreso de Adorni en avión

La situación judicial de Manuel Adorni se agravó tras la aparición de una prueba determinante: una factura que demuestra que el periodista Marcelo Grandio también costeó el vuelo de regreso del Jefe de Gabinete desde Uruguay. El documento, al que tuvo acceso la Justicia, fue emitido el 9 de marzo por el broker Agustín Ismel Issin, el mismo día en que el escándalo tomó estado público a través de la prensa.