Una nueva factura confirmó que el periodista Grandio también pagó el regreso de Adorni en avión
El documento fue emitido el mismo día que estalló el escándalo. La justicia investiga un presunto delito de cohecho, dado que el financista de los vuelos es un empleado de la TV Pública que depende jerárquicamente del Jefe de Gabinete.
La situación judicial de Manuel Adorni se agravó tras la aparición de una prueba determinante: una factura que demuestra que el periodista Marcelo Grandio también costeó el vuelo de regreso del Jefe de Gabinete desde Uruguay. El documento, al que tuvo acceso la Justicia, fue emitido el 9 de marzo por el broker Agustín Ismel Issin, el mismo día en que el escándalo tomó estado público a través de la prensa.
La "coincidencia" de las fechas
Para los investigadores, la fecha de emisión de la factura -tres semanas después del viaje pero en simultáneo con la difusión del caso- sugirió una maniobra de cobertura legal de último momento.
Según fuentes del sector aeronáutico, el documento por U$S 3.000 (un monto notablemente inferior a los 4.830 dólares del tramo de ida) habría sido confeccionado "de urgencia" ante la inminencia de la denuncia judicial.
El nexo "Jag Aviation"
El entramado involucra a la firma "Jag Aviation", un broker liderado por Issin y su pareja, Jaquelina Lowndes. La empresa adquirió un paquete de 10 vuelos a la firma "Alpha Centauri" por U$S 42.250 dólares y luego comercializó tramos individuales a Grandio.
Un detalle que no pasó desapercibido en el expediente es que una empleada de "Jag Aviation" aparece en los videos de seguridad escoltando a la familia Adorni hasta el avión en el aeropuerto de San Fernando.
Implicancias legales
El juez Ariel Lijo investiga si estas "dádivas" de Grandio hacia Adorni constituyen el delito de cohecho. El Código Penal sanciona a los funcionarios que acepten dinero o beneficios de terceros para hacer valer su influencia.
El agravante reside en que Grandio desempeña tareas en la TV Pública, organismo que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce el propio Adorni. Hasta el momento, el funcionario no presentó comprobantes de transferencias bancarias que respalden su versión de que el viaje fue costeado con "dinero familiar".