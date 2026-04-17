Secciones
Política

Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

El operativo fue llevado adelante por la Fiscalía Nº 2 tras una denuncia del empresario Sergio Gómez Sansone, que apunta contra el presidente y el vicepresidente de la entidad.

Hace 1 Hs

La sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), ubicada en San Juan al 1.300, fue allanada este viernes en el marco de una causa judicial por presunta estafa y administración fraudulenta, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Nº 2, especializada en delitos de ciberestafa y administración fraudulenta, que intervino tras una denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia apunta contra el presidente de Aetat, Daniel Orell, y el vicepresidente, Jorge Berretta, quienes quedaron bajo la lupa de la Justicia en el marco de esta investigación.

LA POLICÍA EN EL LUGAR. Buscan documentación clave para la causa. LA POLICÍA EN EL LUGAR. Buscan documentación clave para la causa. FOTO GENTILEZA LV12

"La Justicia está investigando cómo se distribuyen los fondos que el Gobierno aporta para el sistema de transporte público entre las empresas y que en el medio no haya ninguna malversación", contó el titular de las líneas 8 y San Pedro de Colalao.

Temas Jorge Berretta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Allanamiento en Aetat: Berretta denunció una “falsa y maliciosa acusación con intenciones políticas”

Allanamiento en Aetat: Berretta denunció una “falsa y maliciosa acusación con intenciones políticas”

El narcomenudeo en Tucumán se desplazó al este y proponen crear una fiscalía especializada para esa zona

El narcomenudeo en Tucumán se desplazó al este y proponen crear una fiscalía especializada para esa zona

Lo más popular
Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión
1

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora
2

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
3

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos
4

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones
5

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo
6

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Más Noticias
Amenazas en colegios: hubo alrededor de 20 denuncias esta semana, afirmó el fiscal Ernesto López Salas

Amenazas en colegios: hubo alrededor de 20 denuncias esta semana, afirmó el fiscal Ernesto López Salas

Amenazas en colegios: “Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias”, dijo Montaldo

Amenazas en colegios: “Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias”, dijo Montaldo

Causa por dádivas: Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

Causa por dádivas: Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Educación responde con cifras tras la polémica por el estado edilicio de las escuelas

Educación responde con cifras tras la polémica por el estado edilicio de las escuelas

Comentarios