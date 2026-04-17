Por el "contexto económico", Jaldo desactiva la cuarta expropiación en menos de un mes

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Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo vetó en Tucumán la expropiación de un terreno en Lules para el San Isidro Rugby Club, citando restricciones por el difícil contexto económico actual.
- Esta es la cuarta expropiación frenada en un mes. El Ejecutivo busca priorizar fondos públicos ante la crisis, dejando sin efecto la cesión de tierras a entidades deportivas.
- La medida marca una postura de austeridad fiscal en la provincia. Genera preocupación en instituciones civiles que dependían de estas leyes para regularizar sus predios.
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