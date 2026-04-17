Secciones
Política

Por el "contexto económico", Jaldo desactiva la cuarta expropiación en menos de un mes

El Poder Ejecutivo vetó una ley destinada a adquirir y ceder un terreno situado en Lules a favor de San Isidro Rugby Club. Preocupación en la entidad deportiva.

Facebook San Isidro Rugby Club Facebook San Isidro Rugby Club
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo vetó en Tucumán la expropiación de un terreno en Lules para el San Isidro Rugby Club, citando restricciones por el difícil contexto económico actual.
  • Esta es la cuarta expropiación frenada en un mes. El Ejecutivo busca priorizar fondos públicos ante la crisis, dejando sin efecto la cesión de tierras a entidades deportivas.
  • La medida marca una postura de austeridad fiscal en la provincia. Genera preocupación en instituciones civiles que dependían de estas leyes para regularizar sus predios.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo JaldoSan Isidro ClubMunicipalidad de San Isidro de Lules
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Toscano arremetió contra Chahla por la designación de Arnedo: El pasado era lo malo, ¿hoy es lo bueno?

Toscano arremetió contra Chahla por la designación de Arnedo: "El pasado era lo malo, ¿hoy es lo bueno?"

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Ante la amenaza de un paro en Tucumán, Jaldo salió a pedir que no se frene el transporte público

Ante la amenaza de un paro en Tucumán, Jaldo salió a pedir que no se frene el transporte público

La diputada Molinuevo, con un dictamen fiscal adverso antes de la sentencia del juez

La diputada Molinuevo, con un dictamen fiscal adverso antes de la sentencia del juez

Un gobernador aliado de Milei busca suspender las elecciones PASO en su provincia

Un gobernador aliado de Milei busca suspender las elecciones PASO en su provincia

Lo más popular
Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión
1

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora
2

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos
3

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
4

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones
5

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo
6

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Más Noticias
Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

Amenazas en colegios: hubo alrededor de 20 denuncias esta semana, afirmó el fiscal Ernesto López Salas

Amenazas en colegios: hubo alrededor de 20 denuncias esta semana, afirmó el fiscal Ernesto López Salas

Amenazas en colegios: “Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias”, dijo Montaldo

Amenazas en colegios: “Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias”, dijo Montaldo

Causa por dádivas: Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

Causa por dádivas: Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Comentarios