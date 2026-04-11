Centro de cargas, viviendas y energía: se “caen” tres obras por falta de fondos

EN EL MAPA. Los planos ubican el sitio estratégico en el que había sido planteado el Centro Multimodal de Cargas, que por ahora no será ejecutado.
Resumen para apurados
- La Provincia de Tucumán desistió de expropiar tierras para tres obras clave en Cevil Pozo y Alderetes por falta de fondos, según se informó oficialmente este mes.
- El freno afecta un nodo logístico, un barrio de 650 casas y una estación energética, proyectos que habían sido planificados para potenciar la infraestructura local y regional.
- La caída de estas obras marca un precedente de austeridad fiscal que posterga soluciones habitacionales y logísticas, impactando en la competitividad futura de la provincia.
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