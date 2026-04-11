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Centro de cargas, viviendas y energía: se “caen” tres obras por falta de fondos

La Provincia desistió de expropiar tierras para el nodo logístico de Cevil Pozo, para un barrio de 650 casas en Alderetes y para una estación transformadora. Los proyectos.

EN EL MAPA. Los planos ubican el sitio estratégico en el que había sido planteado el Centro Multimodal de Cargas, que por ahora no será ejecutado. EN EL MAPA. Los planos ubican el sitio estratégico en el que había sido planteado el Centro Multimodal de Cargas, que por ahora no será ejecutado.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • La Provincia de Tucumán desistió de expropiar tierras para tres obras clave en Cevil Pozo y Alderetes por falta de fondos, según se informó oficialmente este mes.
  • El freno afecta un nodo logístico, un barrio de 650 casas y una estación energética, proyectos que habían sido planificados para potenciar la infraestructura local y regional.
  • La caída de estas obras marca un precedente de austeridad fiscal que posterga soluciones habitacionales y logísticas, impactando en la competitividad futura de la provincia.
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