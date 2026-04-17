El subsecretario de Gobierno de la capital cruzó a concejales opositores

Resumen para apurados
- En San Miguel de Tucumán, el funcionario Alejandro Sangenis cruzó a ediles opositores tras críticas a la intendenta Chahla por el estado de la ciudad y las recientes lluvias.
- La disputa surgió en el Concejo Deliberante, donde Sangenis tildó a radicales y alfaristas de 'socios del desastre' por su rol en los 20 años previos de administración municipal.
- Este cruce profundiza la grieta política local, dificultando el consenso necesario para resolver problemas estructurales de infraestructura y servicios en la capital tucumana.
Tras las críticas a la gestión municipal, el subsecretario de Gobierno, Alejandro Sangenis, salió al cruce de concejales radicales y alfaristas por sus dichos en el recinto.
Durante la sesión parlamentaria de ayer, la bancada del Partido por la Justicia Social (PJS), integrada por Ana González y Carlos Ale; y la dupla radical José Maria Canelada y Gustavo Cobos, repartieron reproches al manejo de la administración de Rossana Chahla, sobre todo por las consecuencias de las intensas lluvias de la época.
A partir de esto, Sangenis apuntó directamente contra los alfaristas y contra el ex intendente de la capital. “Los concejales Ana González y Carlos Ale, adictos a Germán Alfaro, salen con su crítica mordaz a tratar de inculpar a la intendenta Rossana Chahla por el desastre que dejó su jefe en ocho años de desgobierno municipal”, lanzó.
Además, también arremetió contra los radicales. “Los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos fueron socios de la repartija municipal con Germán Alfaro dejando una ciudad sucia, fea y degradada, y en esos tiempos hacían silencio sepulcral”.
El funcionario municipal cerró responsabilizando a los opositores de la “mala gestión” municipal. “Lo cierto es que estos ‘socios del desastre’ de una manera u otra dieron consentimiento a los 20 años de desguace del municipio capitalino cual fue la dupla Amaya-Alfaro”, manifestó.