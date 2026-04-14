Transporte en la capital: Cobos y Canelada exigen el envío de los pliegos de las líneas urbanas

“Hoy los vecinos viajan en un servicio que, salvo contadas excepciones, sigue siendo malo. Discutir los pliegos es discutir si las empresas están en condiciones de seguir operando o si hace falta abrir la puerta a otras alternativas. Lo que no se puede hacer es seguir con un sistema inestable, que entra en crisis cada dos o tres meses, mientras miles de tucumanos dependen del colectivo para ir a trabajar, estudiar o atender su salud”, dijeron.