Transporte en la capital: Cobos y Canelada exigen el envío de los pliegos de las líneas urbanas

Resumen para apurados
- Los concejales Canelada y Cobos exigieron a la intendenta Chahla enviar al Concejo los pliegos del transporte urbano en San Miguel de Tucumán para normalizar el servicio actual.
- El reclamo se da tras cambios en el gabinete municipal. Los ediles denuncian un sistema inestable con crisis recurrentes que afecta a miles de tucumanos que dependen del colectivo.
- La medida busca evaluar la continuidad de las prestatarias y garantizar un servicio digno. Definir los pliegos es clave para dar previsibilidad al sistema de transporte capitalino.
Tras el recambio de funcionarios anunciado en el Gabinete de San Miguel de Tucumán, que la intendenta Rossana Chahla presentó como una medida para agilizar la gestión, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos reclaman que se avance también en una definición de fondo sobre el transporte público urbano.
“Hoy los vecinos viajan en un servicio que, salvo contadas excepciones, sigue siendo malo. Discutir los pliegos es discutir si las empresas están en condiciones de seguir operando o si hace falta abrir la puerta a otras alternativas. Lo que no se puede hacer es seguir con un sistema inestable, que entra en crisis cada dos o tres meses, mientras miles de tucumanos dependen del colectivo para ir a trabajar, estudiar o atender su salud”, dijeron.
Afirmaron que la crisis de los últimos días volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema. “Vimos otra vez la misma secuencia de siempre: empresas que advierten que no pueden sostenerse, trabajadores en alerta y soluciones transitorias que no resuelven nada. El transporte en San Miguel de Tucumán no puede seguir funcionando a base de parches. Hace falta una discusión seria, transparente y de fondo”, remarcaron.
“Si la intendenta quiere fortalecer de verdad el servicio, el primer paso es este: mandar los pliegos y abrir la discusión sobre la situación de cada línea, las obligaciones de las prestatarias y las condiciones reales en las que se está brindando el servicio”, agregaron.