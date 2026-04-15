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Duro fallo de la Corte contra el sistema de estacionamiento pago: tildó de "arbitraria" la concesión de Alfaro

El fallo ratifica la nulidad del vínculo establecido durante la gestión anterior, permitiendo que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán avance con un nuevo proceso licitatorio.

La Municipalidad podrá ahora avanzar con un nuevo sistema de estacionamiento. La Municipalidad podrá ahora avanzar con un nuevo sistema de estacionamiento.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero 15 Abril 2026

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán anuló el contrato de estacionamiento medido por ser ilegal y arbitrario, tras confirmarse el estado concursal de la empresa concesionaria en la capital.
  • El fallo ratifica la nulidad del vínculo establecido durante la gestión anterior, permitiendo que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán avance con un nuevo proceso licitatorio.
  • Esta resolución judicial despeja el panorama legal para implementar un sistema regularizado, buscando normalizar el tránsito y la recaudación municipal en el corto plazo.
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