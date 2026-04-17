Amenazas en colegios: hubo alrededor de 20 denuncias esta semana, afirmó el fiscal Ernesto Salas López
Resumen para apurados
- El fiscal Ernesto López Salas investiga en Tucumán una ola de amenazas de tiroteo en escuelas tras recibir unos 20 reportes esta semana, aunque aún no hay una hipótesis clara.
- La justicia coordina con la policía y escuelas el relevo de cámaras y peritajes en localidades como Tafí Viejo y Lules. Se desplegaron 2.500 efectivos para reforzar la seguridad.
- El fiscal advierte que los hechos podrían derivar en delitos por intimidación pública. Se enfatiza la responsabilidad familiar y escolar ante una crisis que genera alarma social.
Mientras crece la preocupación por las amenazas de tiroteo en distintos establecimientos educativos de Tucumán, el fiscal Ernesto Salas López, a cargo de la Unidad Fiscal Criminal 2, aseguró este viernes a LA GACETA que la investigación avanza con múltiples intervenciones, aunque aún no se logró determinar un patrón común ni una motivación definida detrás de los hechos.
El funcionario explicó que, por el momento, no existe una causa unificada que concentre todos los episodios. “Hemos recibido numerosos llamados de distintas unidades policiales poniéndonos en conocimiento de hechos referidos a distintos establecimientos”, señaló. Precisó, además, que las primeras denuncias surgieron el martes por la noche y que, desde entonces, los reportes se multiplicaron en la capital y en el interior.
Según detalló, las actuaciones se extendieron a localidades como Trancas, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y Lules, donde se activaron protocolos preventivos similares. En cada caso, la Fiscalía dispuso que las autoridades escolares formalicen la denuncia, se realicen relevamientos de cámaras de seguridad y se dé intervención a Criminalística para documentar los mensajes intimidatorios.
Además, indicó que se reforzó la presencia policial en los establecimientos afectados como medida de prevención. “La policía es quien está trabajando concretamente en los lugares, junto a las autoridades educativas, y posteriormente esa información llegará a la Fiscalía para evaluar eventuales medidas procesales”, explicó.
En cuanto a la magnitud del fenómeno, Salas confirmó que el número de reportes coincide con estimaciones oficiales. “Debe haber por lo menos entre 15 y 20 llamados”, sostuvo, aunque aclaró que no se trata necesariamente de la misma cantidad de casos confirmados, sino de alertas recibidas.
Respecto de las posibles causas, el fiscal fue cauto y evitó adelantar conclusiones. “No descartamos ninguna posibilidad. Puede haber casos que sean bromas y otros que no. Todavía no tenemos una hipótesis clara de cuál es la motivación ni si todos responden a lo mismo”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el abordaje inicial de estas situaciones no corresponde exclusivamente al ámbito penal. “El primer abordaje tiene que ser en la escuela y en la familia. La justicia penal interviene como última ratio, cuando los demás sistemas han fallado”.
Finalmente, Salas advirtió que, a medida que las investigaciones avancen, se evaluará la posible configuración de delitos. “Podrían tratarse de amenazas o incluso de situaciones que generen alarma pública”, concluyó.