Gerónimo Vargas Aignasse, sobre las amenazas en colegios: “Las familias no están atentas a la situación de sus hijos”
Resumen para apurados
- El legislador Gerónimo Vargas Aignasse abordó hoy en Tucumán las amenazas de tiroteos en escuelas, exigiendo medidas estatales firmes y mayor responsabilidad familiar.
- Tras el despliegue de 2.500 policías, el dirigente respaldó sanciones a menores y criticó la falta de control de los padres sobre las pertenencias y conductas de sus hijos.
- La postura oficial busca establecer un precedente de tolerancia cero ante amenazas escolares, promoviendo un abordaje integral para evitar que estos incidentes pasen a mayores.
En medio de la creciente preocupación por las amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse se refirió al fenómeno y puso el foco tanto en la necesidad de respuestas estatales como en la responsabilidad familiar.
En diálogo con LA GACETA, el dirigente planteó que la inquietud de los padres frente a estos episodios es legítima y que la sociedad demanda acciones concretas. “Lo que quiere una mamá o un papá que lleva a su hijo todos los días a la escuela es que el Gobierno se ocupe del tema y tome medidas”, expresó.
Vargas Aignasse respaldó la postura oficial de avanzar con medidas firmes incluso cuando los involucrados sean menores. “Acá hay que poner límites y, por más que sean menores, se van a tomar medidas de rigor”, sostuvo.
Sin embargo, el legislador fue más allá y apuntó directamente al rol de las familias en la prevención. “También hay responsabilidad de la familia que no advierte, que no está atenta a la situación de su hijo, que no ve con qué va a la escuela, que no revisa la mochila o el uniforme”, afirmó. Para el dirigente, estos descuidos pueden derivar en hechos de extrema gravedad que podrían evitarse con mayor control y acompañamiento en el hogar.
En esa línea, explicó que el mensaje del Gobierno es claro: no se tolerarán conductas que pongan en riesgo la vida de estudiantes, docentes y personal escolar. “Acá no vamos a permitir esto y va a haber responsables”, enfatizó.
Por último, Vargas Aignasse llamó a no subestimar este tipo de episodios, que ya se han registrado en otras provincias y países, y consideró fundamental abordar el problema de manera integral. “Es un fenómeno que hay que tomar seriamente y frente al cual hay que estar muy atentos en cada casa”, concluyó.