Gerónimo Vargas Aignasse, sobre las amenazas en colegios: “Las familias no están atentas a la situación de sus hijos”

Sin embargo, el legislador fue más allá y apuntó directamente al rol de las familias en la prevención. “También hay responsabilidad de la familia que no advierte, que no está atenta a la situación de su hijo, que no ve con qué va a la escuela, que no revisa la mochila o el uniforme”, afirmó. Para el dirigente, estos descuidos pueden derivar en hechos de extrema gravedad que podrían evitarse con mayor control y acompañamiento en el hogar.