Amenazas en colegios: “Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias”, dijo Montaldo

Resumen para apurados
- La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, detalló este viernes medidas de seguridad ante amenazas de tiroteos en colegios para proteger a alumnos y docentes.
- Tras amenazas en el colegio María del Rosario, el Gobierno desplegó 2.500 policías. Se reforzaron controles en recreos y baños, buscando frenar conductas de visibilidad en redes.
- Montaldo enfatizó que habrá consecuencias legales y disciplinarias, buscando un equilibrio entre límites firmes y acompañamiento familiar para prevenir futuros incidentes.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió este viernes a la preocupación generada por las amenazas en establecimientos educativos y explicó que se trata de episodios que buscan impacto y visibilidad.
La funcionaria destacó las acciones impulsadas por el gobernador, Osvaldo Jaldo, para fortalecer la seguridad en las escuelas. “El gobernador trata de poner orden y, más que nada, brindar protección. Las familias necesitan saber que la escuela es un lugar protegido”, sostuvo.
Montaldo explicó que se reforzaron los controles dentro de los establecimientos, con especial énfasis en los recreos y en los espacios comunes. “Se ha pedido a los preceptores, profesores y directores acompañar a los chicos. Tenemos que estar atentos al cuidado de los baños en cada recreo”, señaló.
La ministra también advirtió que estas conductas no son un fenómeno aislado, sino que responden a dinámicas globales vinculadas al uso de redes sociales. “Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas. Pero también debemos preguntarnos cuánto espacio de escucha tienen en la familia y en la escuela”, reflexionó.
Frente a este escenario, remarcó la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva formativa, basada en el diálogo, la contención y el establecimiento de límites claros. “Educar es mostrar el camino y saber que hay límites que no se pueden cruzar. Y si se cruzan, hay consecuencias”, afirmó.
En relación con las sanciones, aclaró que las conductas que ponen en riesgo a otros no pueden quedar sin respuesta, aunque deben complementarse con instancias de acompañamiento. “Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias. Pero eso no significa dejar de acompañar al estudiante, entender qué pasó y trabajar con la familia”, indicó.
Además, confirmó la implementación de un protocolo preventivo que contempla la presencia policial en los accesos a las escuelas para actuar con rapidez ante cualquier eventualidad. “La policía está para colaborar, para estar disponible si la institución necesita apoyo ante algún hecho”, precisó.
Por último, convocó a toda la comunidad educativa a asumir un compromiso activo en la construcción de entornos seguros. “Todos somos responsables del clima que se vive en una escuela. Este es el momento para educar, poner límites y también escuchar a nuestros chicos”, concluyó.