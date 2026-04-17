La problemática de las amenazas de tiroteos en colegios

Eso, sin embargo, no debe llevar a minimizar la gravedad de lo ocurrido. Porque aunque el objetivo inicial haya sido “asustar” o “hacer una broma”, las consecuencias son reales: miedo en las familias, conmoción en las comunidades educativas, alteración de la vida escolar y un desgaste emocional enorme. La violencia simbólica también lastima. Y cuando se juega con la posibilidad de un tiroteo dentro de una escuela, se está manipulando uno de los temores más profundos que hoy atraviesan a la sociedad.