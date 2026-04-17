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Rodrigo Bonilla, líder de alianzas de Google: “La búsqueda cambia, pero el compromiso es seguir llevando tráfico a los medios”
BONILLA. La IA redefine el modo en que se accede a la información, dijo. BONILLA. La IA redefine el modo en que se accede a la información, dijo.
Hace 3 Hs

El líder de alianzas de Google para la región, Rodrigo Bonilla, expuso cómo la IA está redefiniendo el modo en que los usuarios acceden a la información y qué implica ese cambio para el ecosistema de noticias.

Abrió su exposición en el congreso latinoamericano de Wan- Ifra con un dato contundente: en Google se hacen 14.000 millones de búsquedas diarias, de las cuales un 15% son completamente nuevas. Ese comportamiento obliga, según explicó, a adaptar los contenidos a nuevas formas de consulta y consumo.

Frente a este escenario, detalló cuatro ejes de transformación en el buscador: personalización —para ofrecer resultados más relevantes a cada usuario—, multimodalidad —integrando texto, voz, imagen y video—, mayor capacidad de descubrimiento de contenido y funciones “agénticas”, orientadas a resolver tareas más complejas.

Uno de los cambios más visibles es la incorporación de respuestas generadas por IA, ya disponibles en más de 200 países y en 40 idiomas. Estas herramientas buscan ofrecer una experiencia más conversacional y profunda, aunque Bonilla subrayó que Google continúa mostrando enlaces y trabajando en nuevas formas de destacar fuentes relevantes.

“Seguimos explorando maneras de traer tráfico al ecosistema”, aseguró, al tiempo que mencionó la incorporación de sistemas de atribución de fuentes dentro de las respuestas generadas por IA, con el objetivo de incentivar el clic hacia los sitios originales.

En el ámbito de las noticias, destacó iniciativas como “Preferred Sources”, que permitirá a los usuarios priorizar medios de su preferencia en los resultados, una función que por ahora se implementa en mercados anglosajones.

Bonilla también enfatizó que, pese a los cambios tecnológicos, los criterios de calidad se mantienen. El buscador continúa evaluando los contenidos bajo el estándar EEAT (experiencia, expertise, autoridad y confiabilidad), un marco que —según señaló— sigue siendo clave en la era de la inteligencia artificial.

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En esa línea, presentó un conjunto de herramientas orientadas a potenciar el trabajo periodístico. Algunas están enfocadas en la investigación y el análisis, como NotebookLM, mientras que otras apuntan a la producción audiovisual y visualización de datos, con el objetivo de mejorar la interacción con las audiencias.

Verificación

También destacó soluciones vinculadas a la verificación, como bases de datos de fact-checking y sistemas para identificar si una imagen fue alterada por inteligencia artificial, en respuesta a la creciente preocupación por la desinformación.

El ejecutivo remarcó además el trabajo de la compañía con la industria periodística: más de 90 programas e iniciativas en América Latina durante el último año y una expansión de las capacitaciones, que solo en Colombia alcanzaron a unos 1.400 profesionales.

“El objetivo es acompañar al ecosistema en sus desafíos”, afirmó, al destacar la colaboración con asociaciones y medios para desarrollar herramientas y programas adaptados a cada mercado.

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