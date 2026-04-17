Gastón Roitberg: “No estamos peleando solo por ser sustentables, sino por seguir siendo necesarios”

En el congreso latinoamericano de Wan-Ifra, el secretario de Redacción de La Nación, Gastón Roitberg, planteó que el principal desafío del periodismo no es únicamente económico, sino de vínculo con la audiencia en un contexto de creciente desconfianza.
“El problema real hoy no es tanto económico, sino el vínculo”, afirmó. En un escenario donde la confianza global en las noticias ronda el 40% —y en América Latina apenas supera el 36%—, el periodismo enfrenta un “semáforo rojo” que obliga a repensar productos, estrategias y prioridades editoriales.
Para Roitberg, la confianza no es un atributo abstracto sino una condición concreta: “es la probabilidad de que alguien te elija, te crea, te recomiende y eventualmente te pague”. Sin ese lazo, advirtió, los medios pierden relevancia en un ecosistema donde compiten por la atención con múltiples actores y plataformas.
En ese sentido, cuestionó la dependencia del tráfico externo y defendió una estrategia centrada en la relación directa con la audiencia. “La mejor inversión que puede hacer un medio hoy es trabajar para el tráfico directo”, sostuvo, en referencia a usuarios que buscan deliberadamente una marca cuando necesitan entender un tema o verificar información.
Roitberg propuso redoblar la apuesta por el periodismo profesional: más trabajo de campo, más especialización y más capacidad de explicar e interpretar fenómenos complejos. “La inversión tiene que estar puesta en periodistas en la calle, en historias a contar y en nuevas narrativas”, subrayó.
Escuchar más a las audiencias
También planteó la necesidad de escuchar más a las audiencias, especialmente a los lectores más fieles, y de incorporar sus críticas para mejorar productos y experiencias. “Hay que sincerarse: cuánto preguntamos y cuán receptivos somos cuando nos marcan errores”, señaló.
En un entorno saturado de información —y desinformación—, el editor remarcó que los medios deben ofrecer certezas. Si bien la cobertura inmediata se ha vuelto un “commodity”, la oportunidad está en agregar valor: contextualizar, verificar y ampliar la comprensión de los hechos.
“Cuando hay una noticia de alto impacto, ahí tenemos la oportunidad de capturar audiencia y rodear ese contenido con explicaciones que ayuden a entender”, explicó. Según estudios recientes, incluso en la era digital, el público sigue recurriendo a marcas tradicionales para chequear información en momentos críticos.
Finalmente, destacó la importancia de reforzar la identidad editorial. En esa línea, mencionó la campaña de marca lanzada por La Nación con motivo de los 30 años de su plataforma digital, orientada a comunicar valores y diferenciarse en un contexto de sobreabundancia informativa.
Para Roitberg, el camino es claro: reconstruir la confianza sobre bases sólidas, con periodismo de calidad y una relación más estrecha con la audiencia. “No se trata solo de sostener un negocio —concluyó—, sino de seguir siendo necesarios”.