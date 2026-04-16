El delegado episcopal de Educación pidió abordar el trasfondo de las amenazas escolares en Tucumán: “Castigar no alcanza”

“Lo primero es compartir la preocupación. Es algo serio, no se puede poner bajo la categoría de broma”, afirmó en diálogo con LA GACETA. En ese sentido, consideró que el objetivo de imponer orden y consecuencias es válido, aunque advirtió que el enfoque actual resulta insuficiente. “Si la respuesta del Estado es solo punitiva ante un hecho de violencia, nos encerramos en una lógica de quién ejerce mayor fuerza”, planteó.