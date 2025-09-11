El delegado episcopal de Educación, sobre el caso de la niña hospitalizada: “Como todo sistema tenso, se quiebra en el más frágil”

Para Nacusse, el problema excede a la escuela y debe analizarse en el contexto de una sociedad atravesada por la violencia y la desconfianza. “Sentimos a veces que en este tema hay una mirada de desconfianza de parte de la familia sobre las escuelas. Además, el hiperindividualismo y las redes sociales generan en los chicos una profunda sensación de soledad, porque no encuentran alguien que los escuche bien”.