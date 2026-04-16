Almuerzo fácil y rápido: cómo hacer polenta con tuco y queso para los días frescos

En la gastronomíaargentina, la polenta acompañada de tuco y queso representa un emblema del invierno y la eficiencia en la cocina. Este plato constituye una alternativa fácill y rápida que resuelve con tanto los almuerzos familiares como las cenas que requieren un alto valor nutricional. Su presencia se extiende a lo largo del país, aunque posee un arraigo particular en la zona del litoral, donde se consolida como una opción reconfortante ante las bajas temperaturas.