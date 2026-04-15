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Cinco recetas saludables con papa para disfrutar toda la semana

Este tubérculo se ganó un lugar privilegiado en la gastronomía global y cuenta con su propio día festivo en reconocimiento a su adaptabilidad y sus múltiples beneficios para la salud.

Waffles de Papa y Jamón Waffles de Papa y Jamón Foto tomada de Fitia
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La plataforma Fitia presentó esta semana cinco recetas saludables con papa para diversificar el consumo de este nutritivo tubérculo sudamericano en la gastronomía cotidiana global.
  • Las opciones incluyen desde soufflés hasta waffles, destacando la versatilidad de la papa. Se busca ofrecer alternativas económicas y nutritivas que no requieren harinas procesadas.
  • Estas propuestas revalorizan un ingrediente ancestral, promoviendo hábitos alimenticios equilibrados y demostrando que la cocina saludable puede ser creativa y accesible para todos.
Resumen generado con IA

La papa destaca como uno de los alimentos más versátiles y nutritivos del mundo. Originario de Sudamérica, este tubérculo se ganó un lugar privilegiado en la gastronomía global y cuenta con su propio día festivo en reconocimiento a su adaptabilidad y sus múltiples beneficios para la salud.

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Estas cinco recetas saludables disponibles en la aplicación de Fitia para exprimir al máximo este ingrediente de forma creativa y nutritiva. Esta selección se destaca en particular por su caracter saludable.

Cinco recetas con papa para disfrutar

1. Soufflé de Papa

Ingredientes

  • Papa: 180 g
  • Leche: 60 g
  • Huevo: 1 unidad
  • Mantequilla: 15 g
  • Queso Parmesano: 10 g
  • Aceite: 3 g
  • Polvo de hornear: 3 g
  • Precalentar el horno a 180°C.
  • Lavar, pelar y cortar la papa en trozos pequeños de tamaño uniforme.
  • Hervir las papas por 10-15 minutos hasta que estén blandas. Retirar y escurrir.
  • Pisar las papas hasta formar un puré. Añadir sal, pimienta, leche tibia, mantequilla y polvo de hornear hasta obtener una mezcla cremosa.
  • Separar la yema de la clara. Añadir la yema a la mezcla junto con el queso parmesano.
  • Batir la clara a punto nieve e incorporarla poco a poco a la preparación anterior.
  • Verter la mezcla en moldes engrasados con aceite. Hornear por 45 minutos aproximadamente.
  • Dejar enfriar unos minutos y servir.

    • 2. Ensalada de Papa con Guacamole

    Ingredientes

    • Papa: 180 g
    • Palta: 120 g
    • Cebolla: 75 g
    • Zumo de limón: 15 g
    • Culantro: 3 g
  • Lavar bien la papa para cocinarla con cáscara. Cortar en trozos medianos.
  • Hervir agua con sal y agregar las papas al llegar al punto de ebullición.
  • Cocinar entre 8-10 minutos. Retirar antes de que estén muy blandas, cortar la cocción con agua fría y escurrir.
  • Pelar la palta, cortar en cubos y pisar con un tenedor hasta obtener un puré.
  • Picar la cebolla en trozos muy pequeños y lavar en agua con sal.
  • Mezclar en un recipiente las papas, el puré de palta y la cebolla. Condimentar con zumo de limón, cilantro, pimienta y sal al gusto.

    • 3. Bastones de Papa al Horno

    Ingredientes

    • Papa: 270 g
    • Aceite de oliva: 5 g
    • Orégano: 4 g
    • Sal: 3 g
    • Ajo molido: 2 g
  • Calentar agua en una olla. Al hervir, bajar a fuego medio y cocinar las papas durante 20-30 minutos hasta que estén cocidas.
  • Precalentar el horno a 180°C.
  • Cortar la papa en tiras delgadas tipo bastón.
  • Colocar en una bandeja para horno y cubrir con ajo, sal, orégano y aceite de oliva.
  • Hornear por 20-25 minutos hasta que estén doradas.

    • 4. Waffles de Papa y Jamón

    Ingredientes

    • Papa: 180 g
    • Huevo: 1 unidad
    • Jamón: 30 g
    • Queso: 25 g
    • Perejil: 4 g
  • Precalentar la wafflera o una sartén para panqueques.
  • Rallar la papa y picar el queso, el jamón y el perejil.
  • Mezclar todos los ingredientes.
  • Verter la preparación en la wafflera (se puede usar un poco de aceite para que no se pegue).
  • Cocinar durante 8 minutos.
  • Servir caliente.

    • 5. Papas al Horno Rellenas

    Ingredientes

    • Papa: 180 g
    • Carne molida: 150 g
    • Cebolla china: 15 g
    • Aceite: 7 g
  • Precalentar el horno a 180°C.
  • Cortar la papa por la mitad y retirar el centro con una cuchara. Untar con la mitad del aceite y salpimentar.
  • Hornear durante 20 minutos (o 15 minutos en freidora de aire).
  • Rallar la pulpa de papa retirada y picar la cebolla china.
  • Calentar una sartén a fuego alto con el aceite restante.
  • Agregar la carne, la papa rallada y 2/3 de la cebolla china. Cocinar a fuego medio revolviendo hasta que la carne esté cocida. Salpimentar.
  • Rellenar las mitades de papa con la mezcla de carne y hornear 10 minutos más.
  • Decorar con la cebolla china restante y servir.

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