Cinco recetas saludables con papa para disfrutar toda la semana

La papa destaca como uno de los alimentos más versátiles y nutritivos del mundo. Originario de Sudamérica, este tubérculo se ganó un lugar privilegiado en la gastronomía global y cuenta con su propio día festivo en reconocimiento a su adaptabilidad y sus múltiples beneficios para la salud.

Estas cinco recetas saludables disponibles en la aplicación de Fitia para exprimir al máximo este ingrediente de forma creativa y nutritiva. Esta selección se destaca en particular por su caracter saludable.