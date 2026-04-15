Cinco recetas saludables con papa para disfrutar toda la semana

Waffles de Papa y Jamón Foto tomada de Fitia
Resumen para apurados
- La plataforma Fitia presentó esta semana cinco recetas saludables con papa para diversificar el consumo de este nutritivo tubérculo sudamericano en la gastronomía cotidiana global.
- Las opciones incluyen desde soufflés hasta waffles, destacando la versatilidad de la papa. Se busca ofrecer alternativas económicas y nutritivas que no requieren harinas procesadas.
- Estas propuestas revalorizan un ingrediente ancestral, promoviendo hábitos alimenticios equilibrados y demostrando que la cocina saludable puede ser creativa y accesible para todos.
La papa destaca como uno de los alimentos más versátiles y nutritivos del mundo. Originario de Sudamérica, este tubérculo se ganó un lugar privilegiado en la gastronomía global y cuenta con su propio día festivo en reconocimiento a su adaptabilidad y sus múltiples beneficios para la salud.
Estas cinco recetas saludables disponibles en la aplicación de Fitia para exprimir al máximo este ingrediente de forma creativa y nutritiva. Esta selección se destaca en particular por su caracter saludable.
Cinco recetas con papa para disfrutar
1. Soufflé de Papa
Ingredientes
- Papa: 180 g
- Leche: 60 g
- Huevo: 1 unidad
- Mantequilla: 15 g
- Queso Parmesano: 10 g
- Aceite: 3 g
- Polvo de hornear: 3 g
2. Ensalada de Papa con Guacamole
Ingredientes
- Papa: 180 g
- Palta: 120 g
- Cebolla: 75 g
- Zumo de limón: 15 g
- Culantro: 3 g
3. Bastones de Papa al Horno
Ingredientes
- Papa: 270 g
- Aceite de oliva: 5 g
- Orégano: 4 g
- Sal: 3 g
- Ajo molido: 2 g
4. Waffles de Papa y Jamón
Ingredientes
- Papa: 180 g
- Huevo: 1 unidad
- Jamón: 30 g
- Queso: 25 g
- Perejil: 4 g
5. Papas al Horno Rellenas
Ingredientes
- Papa: 180 g
- Carne molida: 150 g
- Cebolla china: 15 g
- Aceite: 7 g
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