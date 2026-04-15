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Cómo hacer brownie rico en magnesio en simples pasos

Esta forma de incorporar magnesio a tu dieta no es solo deliciosas, si no también natural y sencilla de preparar.

¿Cómo preparar brownie rico en magnesio? ¿Cómo preparar brownie rico en magnesio?
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas comparten una receta de brownies ricos en magnesio con dátiles y frutos secos para elevar los niveles de este mineral de forma natural y sin aditivos artificiales.
  • La preparación consiste en procesar dátiles, nueces, cacao y manteca de maní para luego hornearla. Esta opción casera surge como alternativa saludable a los suplementos químicos.
  • El consumo de este mineral es vital para regular los latidos cardíacos y mejorar la recuperación muscular. Se espera que estas recetas fomenten mejores hábitos nutricionales.
Resumen generado con IA

El magnesio es un componente fundamental para nuestra salud. Lo encontramos en alimentos y suplementos, y es clave para que nuestro organismo funcione correctamente. Pero, ¿sabías que podés incorporarlo de una forma no solo natural y casera si no también deliciosa? Estos ricos brownies te ayudarán aumentar tus niveles de magnesio sin la necesidad de químicos artificiales. 

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Una excelente manera de hacerlo fue compartida por la especialista Jeanette Enmanuel en Telemundo España. Ella mostró cómo preparar unos brownies llenos de nutrientes, utilizando ingredientes saludables y ricos en magnesio. Es una opción simple y riquísima.

Cómo preparar brownie rico en magnesio

Para hacerlos, solo necesitás dátiles sin carozo, frutos secos como almendras y nueces, manteca de maní, cacao y un poquito de aceite de coco. El proceso es muy fácil: ponés los dátiles, frutos secos, cacao y manteca de maní en una procesadora hasta que se unan bien. Si la mezcla queda muy espesa, un chorrito de aceite de coco ayuda a que sea más manejable. Después, llevás la preparación a una fuente de vidrio enmantecada y horneás por 20 minutos. ¡Y listo! Podés servir pequeñas porciones y decorarlas con frutos secos picados.

Los múltiples beneficios de una dieta rica en magnesio

Más allá de esta tentadora receta, los especialistas recomiendan sumar magnesio a nuestra dieta por los múltiples beneficios que ofrece. Desde el sitio Medline Plus explicaron cuáles son los seis cambios positivos que podés experimentar al incorporar suficiente magnesio.

En el corazón: Ayuda a regular los latidos cardíacos y es vital para mantener los huesos fuertes.

En el cerebro: Está directamente asociado con las funciones cerebrales, mejorando los procesos cognitivos y la memoria.

En los huesos: Contribuye a fortalecerlos y a prevenir afecciones como la osteoporosis, facilitando además el metabolismo del calcio.

En los músculos: Ideal para quienes hacen deporte, ya que favorece una mejor recuperación muscular después del entrenamiento.

Mejora el metabolismo: Está ligado a cómo nuestro cuerpo procesa los alimentos, aunque siempre es bueno consultar a un nutricionista para una dieta personalizada.

Salud digestiva: Relaja los músculos del intestino, ayudando a prevenir el estreñimiento. Combinarlo con fibra y agua potencia este efecto.

Incorporar este mineral esencial es más fácil de lo que parece, y opciones naturales como la de estos brownies nutritivos son una excelente forma de empezar.

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