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Ataque en un partido de hockey infantil: las mujeres señaladas ya habrían hostigado a la víctima

El testimonio de María Teresa Miranda complica a las tres investigadas por el ataque del viernes. Cómo fue la mecánica del hecho.

QUEMADURAS. Las imágenes muestran los daños que sufrió el rostro de María Teresa Miranda QUEMADURAS. Las imágenes muestran los daños que sufrió el rostro de María Teresa Miranda
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

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