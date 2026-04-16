Seguridad Ataque en un partido de hockey infantil: las mujeres señaladas ya habrían hostigado a la víctima El testimonio de María Teresa Miranda complica a las tres investigadas por el ataque del viernes. Cómo fue la mecánica del hecho. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL QUEMADURAS. Las imágenes muestran los daños que sufrió el rostro de María Teresa Miranda Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InstagramUniversitario Rugby Club TucumánInseguridadViolencia Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia La vigencia absoluta después de los 70 Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman