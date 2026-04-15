Ataque en Universitario: confirmaron que la víctima sufrió lesiones graves y denuncian nuevas amenazas
Se complica la situación procesal de las acusadas de quemar y agredir a una modelo durante un partido de hockey. El abogado Fresia hizo una presentación porque la hermana de la damnificada fue amenazada.
MARÍA TERESA MIRANDA. La mujer fue atacada el viernes a la noche por la ex de su pareja durante un encuentro de hockey infantil en el club Universitario.
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Resumen para apurados
- La modelo M. Miranda sufrió lesiones graves tras ser atacada el viernes por la ex de su pareja en el club Universitario de Tucumán durante un encuentro de hockey infantil.
- El ataque incluyó quemaduras y agresiones físicas. El abogado querellante denunció nuevas amenazas contra la hermana de la víctima, complicando la situación judicial de las acusadas.
- La gravedad de las lesiones agrava el proceso penal contra las agresoras. El caso impulsa debates sobre la seguridad y el control de la violencia en ámbitos deportivos provinciales.
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