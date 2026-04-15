Luis Caputo llegó a un acuerdo con el FMI por la segunda revisión y se habilita el desembolso por U$S1.000 millones

También el staff se refiere a la necesidad de contar con “suficiente margen para la asistencia social focalizada”. Uno de los temas, que el organismo ha reclamado en el tiempo es la necesidad de contar con reformas tanto previsional como fiscal. En el comunicado, el staff señala la necesidad, en el tiempo de contar con estas medidas “bien planificadas en el marco tributario, de jubilaciones y fiscal” para “mejorar aún más la calidad y la durabilidad del pilar fiscal”.