Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time

Resumen para apurados
- La revista Time incluyó al argentino Rafael Mariano Grossi, jefe del OIEA, entre las 100 personas más influyentes de 2026 por su labor diplomática en seguridad nuclear global.
- Grossi destacó por mediar en la planta ucraniana de Zaporiyia para evitar desastres y por su rol crítico en el control del programa nuclear iraní tras las tensiones de 2025.
- Su reconocimiento lo posiciona como principal candidato a suceder a António Guterres en la ONU, mientras lidera la reconstrucción de puentes diplomáticos en Medio Oriente.
En la ecléctica versión 23 del listado de Time 100, el Papa León XIV, Donald Trump y Dakota Johnson conviven entre las personas más destacadas del mundo en 2026. Este miércoles, la prestigiosa revista de borde rojo publicó su compilación anual de los perfiles más relevantes y con mayor impacto en el planeta, y con sigilo, un compatriota se hace lugar en el compilado.
En un collage que incluye entretenimiento, deportes, política, ciencia, tecnología y música, la publicación reconoció a las personalidades que, además de tener éxito en su rubro, generan una huella que supera los vítores momentáneos. Las marcas duran para siempre, ya sea en la cultura pop o en la ejecución de la seguridad nuclear a nivel global.
La “preview” de Time 100 de 2026 revela un adelanto exclusivo de las grandes estrellas seleccionadas. Mientras que Xi Jinping aparece por 14.ª vez en el ranking, Donald Trump alcanza las ocho, Benjamín Netanyahu cinco y Claudia Sheinbaum dos, el argentino Rafael Mariano Grossi figura por primera vez entre las “100 personas más influyentes del mundo”.
Grossi, el argentino entre los más influyentes
En el apartado de líderes, el nombre de Grossi aparece al lado de referentes de peso específico como Dan Caine, Henna Virkkunen, Xi Jinping y Benjamín Netanyahu. Descrito como un "diplomático ágil" por la revista, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU realizó intervenciones críticas para evaluar la planta atómica de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa a Ucrania. A pesar del conflicto, logró que ambas partes cedieran para que su equipo examinara los daños y asegurara la refrigeración del núcleo, evitando una catástrofe de proporciones globales.
“Una forma de medir la eficacia de un negociador es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, destacó Time sobre la gestión del argentino. Esta validación internacional llega en un momento clave: Grossi se posiciona hoy como el principal candidato para suceder a António Guterres como Secretario General de la ONU. El propio funcionario ha sido crítico con el presente del organismo, señalando que la ausencia de las Naciones Unidas en conflictos como los de Gaza, Sudán del Sur o el Cáucaso es un "denominador común" que no puede continuar.
Sin embargo, el prestigio de Grossi no solo se apoya en lo hecho, sino en lo que viene. La agenda del argentino para este 2026 está marcada por la tensión en Oriente Medio. Tras el masivo ataque estadounidense e israelí contra instalaciones iraníes en 2025 —ejecutado justo después de que el OIEA declarara que Teherán violaba el tratado de no proliferación—, Grossi tiene la misión titánica de reconstruir los puentes de inspección y evaluar el estado del programa nuclear de Irán.
Una gala con brillo de Hollywood y Silicon Valley
Más allá de la política dura, la nómina de las 100 personas más influyentes se celebrará con la tradicional gala en Nueva York el próximo 22 de abril. El evento, que este año será conducido por la comediante Nikki Glaser, contará con las actuaciones de Luke Combs y Coco Jones.
La edición 2026 de Time deja una foto de época fascinante: mientras estrellas como Zoe Saldaña, Wagner Moura y Dakota Johnson (presentada en el magacín por la mismísima Taylor Swift) dominan la cultura pop, figuras de la tecnología como Sundar Pichai (Google) y los creadores de Anthropic conviven con el sigiloso pero determinante trabajo de un argentino que, desde el corazón de la diplomacia nuclear, intenta evitar que el mundo salte por los aires.