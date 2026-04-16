Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time

“Una forma de medir la eficacia de un negociador es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, destacó Time sobre la gestión del argentino. Esta validación internacional llega en un momento clave: Grossi se posiciona hoy como el principal candidato para suceder a António Guterres como Secretario General de la ONU. El propio funcionario ha sido crítico con el presente del organismo, señalando que la ausencia de las Naciones Unidas en conflictos como los de Gaza, Sudán del Sur o el Cáucaso es un "denominador común" que no puede continuar.